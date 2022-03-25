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İznik'te araya 28 Şubat darbesi girince 2 milyon liralık bina heba oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İznik'te araya 28 Şubat darbesi girince 2 milyon liralık bina heba oldu

Bursa’nın İznik ilçesinde 1999 yılında tamamlanan ancak hala açılmayan 2 milyon liralık Kur'an kursu çürümeye terk edildi.

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İznik ilçesi Çamdibi Mahallesi'nde 1992 yılında bir köylünün bağışladığı araziye köylülerin ve Diyanet Vakfı'nın yardımıyla 2 milyon liralık yatılı Kur'an kursu yapımına başlandı.

Diyanet Vakfı'na ait 90 kişilik yatılı Kur'an kursu 1999 yılında tamamlandı ancak 28 Şubat 1997'daki olaylar nedeniyle açılamadı.

Çamdibi Mahallesi Muhtarı Halil Küçüker, “Kur'an kursumuz 1992’de başlamış, 1999’da bitmiştir. 28 Şubat araya girince bu bitik şekilde kalmış ama hiç açılmamış. Ben muhtar seçildiğim günden itibaren müftü beyle iletişime geçtim. Fakat bu kurs dururken, açılması beklenirken çevre yoluna kurs açıldı. Burası sessiz sakin bir yer, çocuklar daha rahat etsin diye yapıldı. Buraya Diyanet İşleri Başkanı da geldi, başkan yardımcısı geldi. Neden böyle kaldı anlamış değilim. Yetkililere rica ediyoruz sesimizi duysunlar” dedi.

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