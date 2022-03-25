Şırıngayla bebeğine çamaşır suyu enjekte etti! 'Çocuk paramparça' diyen baba isyan etti: Anne bakın ne ceza aldı

İSTANBUL Avcılar’da bebeğine iğne ile çamaşır suyu enjekte ettiği, şırınga batırdığı ve darp ettiği iddia edilen annenin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme anneye 20 yıl hapis cezası karar verirken, olayın kamu vicdanını yaralayan travmatik özelliği ve sonuçlarını dikkate alarak verilen cezada herhangi bir indirim uygulamadı.

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Avcılar’da farklı zamanlarda 2 yaşındaki bebeğine iğne ile çamaşır suyu enjekte ettiği, şırınga batırdığı ve darp ettiği iddiasıyla yargılanan anne Ezgi Karaçalı’nın yargılandığı davada karar açıklandı. Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ezgi Karaçalı SEGBİS sistemi ile hazır edilirken, sanık anneden boşanan baba Eray K. ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı, sanığın olayın hemen ardından polis merkezine gidip verdiği ifadesinde suçunu itiraf ettiğini söyleyerek cezalandırılmasını talep etti.



Sanık avukatı ise atılı suçun unsurlarının oluşmadığını ve anne Ezgi Karaçalı’nın polis merkezinde bebeğine yaptığını söylediği eylemlerin raporlarla doğrulanmadığını belirtti. Sanık avukatı savunma yaptığı sırada baba Eray K., “Sen ne anlatıyorsun? Çocuk paramparça. Sol elini kullanamıyor” diyerek bağırdı. Sanık anne ise savunmasında “İşlemediğim bir suçtan dolayı 3 yıldır tutukluyum. Beraatimi istiyorum” dedi.







"Cezada herhangi bir indirim uygulamadı"

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ezgi Karaçalı’nın ‘öz çocuğu tasarlayarak ve eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, eylemin kamu vicdanını yaralayan travmatik özelliği ve sonuçlarını dikkate alarak verilen cezada herhangi bir indirim uygulamadı. Kararda anne Ezgi Karaçalı’nın 20 yıl velayet hakkını kullanmaktan yasaklanmasına da hükmedildi.



İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 20 Şubat 2019 tarihinde tutuklanan anne Ezgi Karaçalı’nın polis merkezinde verdiği ifadesi aktarılmıştı. İddianamede anne Ezgi Karaçalı’nın çocuğu E.M.K.'ya bir türlü ısınamadığı için ölmesi amacıyla şırınga iğnesini ağzına batırıp kan gelmesini sağladığı ve bu nedenle hastaneye götürdüğü belirtilmişti. İddianamede annenin çocuğunun burnuna, ağzına, kulağının iç kısmına ve göbek deliğine şırınga iğnesini birçok kez batırarak kan gelmesini sağladığı, vücudunun çeşitli yerlerini sıkarak morluklar oluşturduğu bu nedenle bebeğin hastanede 20 gün yatırıldıktan sonra teşhis konulamayarak başka bir hastaneye sevk edildiği anlatılmıştı.



Suçunu itiraf etti

Anne Karaçalı’nın bebeği hastanede tedavi gördüğü sırada koluna takılı damar yolu iğnesine sıvı sabun enjekte ettiği, durumu fark eden doktorun, baba Eray K.'yı uyardığı da iddianamede açıklanmıştı. Annenin polis merkezine giderek suçunu itiraf ettiğinin anlatıldığı iddianamede sanık hakkında ‘çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.