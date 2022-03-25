Fatura ve kira derdinden kurtarıyor! Talep patladı sipariş yağıyor: Eskişehir'de 150 bin TL'ye satılıyor

Özellikle son yıllarda gündemden düşmeyen karavanlar, artık herkesin almak istediği araçlar listesine eklendi. Gerek yaz tatili gerek ise kış tatilinde kullanılabilen ve adeta bir ev konforu sağlayan karavanlar, Türkiye’de emekliler ve serbest çalışanlar tarafından daha çok tercih edilse de artık genç kesimin de ilgisi büyük.