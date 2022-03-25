BIST 2.189
DOLAR 14,82
EURO 16,34
ALTIN 931,97

Fatura ve kira derdinden kurtarıyor! Talep patladı sipariş yağıyor: Eskişehir'de 150 bin TL'ye satılıyor

Fatura ve kira derdinden kurtarıyor! Talep patladı sipariş yağıyor: Eskişehir'de 150 bin TL'ye satılıyor

Doğa tutkunlarının vazgeçilmezi karavanlar, artık sadece emeklilerin değil gençlerin de gözdesi haline geldi.

Fatura ve kira derdinden kurtarıyor! Talep patladı sipariş yağıyor: Eskişehir'de 150 bin TL'ye satılıyor

Özellikle son yıllarda gündemden düşmeyen karavanlar, artık herkesin almak istediği araçlar listesine eklendi. Gerek yaz tatili gerek ise kış tatilinde kullanılabilen ve adeta bir ev konforu sağlayan karavanlar, Türkiye’de emekliler ve serbest çalışanlar tarafından daha çok tercih edilse de artık genç kesimin de ilgisi büyük.

115
Fatura ve kira derdinden kurtarıyor! Talep patladı sipariş yağıyor: Eskişehir'de 150 bin TL'ye satılıyor

Türkiye’de devamlılığı sürecek bir iş haline gelen karavan sektörü, artık yurt dışına da karavan ihraç üretiyor. Motokaravan ve çekme karavan olarak ikiye ayrılan karavanlar, her bütçeye uygun yapılabiliyor.

215
Fatura ve kira derdinden kurtarıyor! Talep patladı sipariş yağıyor: Eskişehir'de 150 bin TL'ye satılıyor

Örneğin araçların arkasına bağlanan çekme karavanlar 150 bin TL’den başlarken, motokaravanlar ise aracıyla birlikte 300 bin TL’den alıcı buluyor. 

315
Fatura ve kira derdinden kurtarıyor! Talep patladı sipariş yağıyor: Eskişehir'de 150 bin TL'ye satılıyor

İç dekorunda kullanılan malzemenin kalitesine göre fiyatları değişen karavanların fiyatı 1 milyon TL’ye kadar çıktığı belirtiliyor. 

415