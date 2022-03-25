Fatura ve kira derdinden kurtarıyor! Talep patladı sipariş yağıyor: Eskişehir'de 150 bin TL'ye satılıyor
Doğa tutkunlarının vazgeçilmezi karavanlar, artık sadece emeklilerin değil gençlerin de gözdesi haline geldi.
Özellikle son yıllarda gündemden düşmeyen karavanlar, artık herkesin almak istediği araçlar listesine eklendi. Gerek yaz tatili gerek ise kış tatilinde kullanılabilen ve adeta bir ev konforu sağlayan karavanlar, Türkiye’de emekliler ve serbest çalışanlar tarafından daha çok tercih edilse de artık genç kesimin de ilgisi büyük.
Türkiye’de devamlılığı sürecek bir iş haline gelen karavan sektörü, artık yurt dışına da karavan ihraç üretiyor. Motokaravan ve çekme karavan olarak ikiye ayrılan karavanlar, her bütçeye uygun yapılabiliyor.
Örneğin araçların arkasına bağlanan çekme karavanlar 150 bin TL’den başlarken, motokaravanlar ise aracıyla birlikte 300 bin TL’den alıcı buluyor.
İç dekorunda kullanılan malzemenin kalitesine göre fiyatları değişen karavanların fiyatı 1 milyon TL’ye kadar çıktığı belirtiliyor.