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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nu anma programına mesaj gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nu anma programına bir mesaj gönderdi.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi;
“Sayın Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici
Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte kahraman şehitlerimizi anmak üzere düzenlediğiniz programa vaki davetiniz için teşekkür ediyorum.
Sizlerin şahsında bu anlamlı programa iştirak eden tüm kardeşlerime, Büyük Birlik Partisi’nin mümtaz üyelerine selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.
Şehadetinin 13’üncü sene-i devriyesinde Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimizi bir kez daha rahmetle, özlemle yâd ediyorum.
Muhsin Yazıcıoğlu doğruluktan ayrılmayan, hak bildiği yolda tek başına kalsa bile yürümekten çekinmeyen, yüreği daima ülkesi ve milleti için çarpan yiğit, mert, karakter abidesi bir kardeşimizdi.

Muhsin kardeşim, siyasi hayatı boyunca samimiyeti, cesareti ve milli irade için verdiği kararlı mücadelenin yanı sıra darbecilere karşı sergilediği dik ve tavizsiz duruşuyla da milletimizin gönlünde taht kurmuştur.
Şehadetinin üzerinden geçen 13 yıla rağmen milletimizin Muhsin Yazıcıoğlu’nu hep minnet duygularıyla hatırlamasını, O’na karşı duyulan sevgi ve teveccühün işaretleri olarak görüyorum.

Rabbim, Muhsin Yazıcıoğlu kardeşime rahmetliyle, merhametiyle muamele etsin diyorum.

Başta kurucusu olduğu Büyük Birlik Partisi olmak üzere tüm dava arkadaşlarına, ailesine ve sevenlerine tekrar başsağlığı diliyorum.
Bu vesileyle vatanımız, bayrağımız, ezanımız ve İlayı Kelimetullâh uğrunda can veren aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, sizleri ve programa iştirak eden tüm vatandaşlarımı muhabbetle selamlıyorum.”

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