Muhsin Yazıcıoğlu şehadete yürüyüşünün 13. yıldönümünde anılıyor! İşte siyasete damga vuran sözleri...
BBP'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu, 5 arkadaşıyla birlikte Kahramanmaraş'ta helikopter kazasında şahit oluşunun üzerinden tam 13 yıl geçti. Ölümüyle ilgili soruşturmalarda henüz bir sonuca ulaşılamadı... 28 Şubat sürecinde "Namlusunu tanka çevirmiş tanka selam durmam" diyen Muhsin Yazıcıoğlu, duruşuyla ve söylemleriyle Türk siyasi hayatına damga vurmuştu. İşte Muhsin Başkan'a ait özlü sözler eşliğinde 'Muhsin Başkan'ın hayatından kısa kesitler...
Bugün Büyük Birlik Partisi'nın kurucu lideri, ülkücü hareketin sembol isimlerinden Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının şehadete yürüyüşlerinin 13. yıldönümü. Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009'da helikopterin düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle yaşamını yitiren BBP'nin efsanevi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 13. yıldönümünde anılıyor. Muhsin Yazıcıoğlu, darbe karşıtı söylemleri ve ilkeli duruşuyla Türk siyasetinde iz bıraktı. İşte Muhsin Yazıcıoğlu'nun, eşi, çocukları, hayatı ve siyasete damga vuran sözleri... (Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayattaki son fotoğrafı onunla birlikte vefat eden gazeteci İsmail Güneş'in fotoğraf makinasından çıktı...)
Muhsin Yazıcıoğlu kimdir, eşi ve çocukları..
Muhsin Yazıcıoğlu 31 Aralık 1954 günü Sivas'ın Şarkışla İlçesi Elmalı köyünde dünyaya gelmiş ve 25 Mart 2009 günü helikopter kazasında hayatını kaybetmiştir... Türk Siyaseti hayatına damga vuran isimlerden birisi olan Muhsin Yazıcıoğlu'nun gerçek mesleği veterinerliktir...
1980 döneminin efsane Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Muhsin Yazıcıoğlu, 19., 20., ve 23. dönem TBMM Sivas milletvekilliği görevlerinde bulunmuştur. Büyük Birlik Partisi’nin kurucusu ve ilk genel başkanıdır. 25 Mart 2009 tarihinde helikopter kazasında Kahramanmaraş’ta şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti.
31 Aralık 1954 günü Halit ve Fidan Yazıcıoğlu çiftinin son çocuğu olarak Sivas’ın Şarkışla ilçesinin Elmalı köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şarkışla’da yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ni bitirdi. Eşi Gülefer Yazıcıoğlu ile de burada tanışıp evlenen Muhsin Yazıcıoğlu 2 çocuk babası idi.