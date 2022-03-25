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Ekmeğe yüzde 233 zam kapıda! Raflar boş kaldı marketler 150 ürüne zam yaptı: Ukrayna Rusya krizi gıdayı vurdu

Ekmeğe yüzde 233 zam kapıda! Raflar boş kaldı marketler 150 ürüne zam yaptı: Ukrayna Rusya krizi gıdayı vurdu

RUSYA-Ukrayna arasında yaşanan çatışmaların neden olduğu tedarik zincirindeki sorunlar nedeniyle bir ekmeğin 10 Euro'ya satılabileceği ifade ediliyor.

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Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırılar Avrupa genelinde gıda ürünlerinin fiyatlarında ciddi artışa neden oldu. Tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar, Avrupa’nın Ukrayna’dan ithal edemediği ürünler nedeniyle raflar da boş kaldı. Rafların yanı sıra Almanya’da ekmek fiyatının 10 Euro’ya yükselebileceği konuşuluyor.

Schleswig Holstein Çiftçiler Birliği Başkan Yardımcısı Klaus-Peter Lucht, Almanya’da 3-4 Euro’ya satılan bir ekmeğin fiyatının yakında 10 Euro’ya çıkabileceğini söyledi. Ekmek ve gıda fiyatlarının Almanya'da aşırı derecede yükselmesine, buğday fiyatlarının önceki seneye nazaran iki katına çıkmış olmasının sebep olduğu belirtiliyor.

Aldi 150 ürün için fiyatları artırdı
Rusya ve Ukrayna'dan buğday ithalatının Avrupa'ya durması sebebiyle fiyatların katlanarak artacağı tahmin ediliyor Öte yandan, daha ucuz ürün satan süper marketler zinciri Aldi 150 ürün için fiyatları artırdığı açıkladı. Bir kilo buğday unu yüzde 15.6'lık bir artışla 39 cent yerine 45 cente mal oluyor.

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