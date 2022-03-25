Yılmaz Özdil’den Kılıçdaroğlu’na tepki: Ülkeyi nasıl yöneteceksin

Gazeteci Yılmaz Özdil, muhalefetten yükselen 'Suriyelileri göndereceğiz' seslerini değerlendirdi ve yaşanan çelişkiye dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ahmet Davutoğlu ile ittifak içerisinde olmasını eleştirdi.

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Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin durumu uzun süredir Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sık sık iktidara gelmeleri durumunda Suriyelilerin hepsini ülkelerine göndereceğini ifade ediyor.

HP liderinin tepki toplayan açıklamalarına bir eleştiri de gazeteci Yılmaz Özdil'den geldi. Muhalefetten yükselen 'Suriyelileri göndereceğiz' seslerini değerlendiren Özdil, yaşanan çelişkiye dikkat çekti.

"Ülkeyi nasıl yöneteceksin"

Muhalefetin Suriyeliler konusunda açık konuşmaya cesaretinin olmadığını ifade eden Yılmaz Özdil, Ahmet Davutoğlu'nun böyle bir ittifak içerisinde olmasını 'çelişki' olarak yorumladı. YouTube'da Tuba Emlek'in sorularını yanıtlayan Yılmaz Özdil, şunları söyledi: "Baskı muhalefeti esir almış durumda. Kimse konuşamıyor. Milletvekiline mikrofon uzatın kaçıyor. Kardeşim sen, vatandaşa doğruyu söyleyecek kadar cesaretin yoksa ülkeyi nasıl yöneteceksin.