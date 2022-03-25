BIST 2.187
DOLAR 14,83
EURO 16,33
ALTIN 933,09
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

Yılmaz Özdil’den Kılıçdaroğlu’na tepki: Ülkeyi nasıl yöneteceksin

Yılmaz Özdil’den Kılıçdaroğlu’na tepki: Ülkeyi nasıl yöneteceksin

Gazeteci Yılmaz Özdil, muhalefetten yükselen 'Suriyelileri göndereceğiz' seslerini değerlendirdi ve yaşanan çelişkiye dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ahmet Davutoğlu ile ittifak içerisinde olmasını eleştirdi.

Abone ol

Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin durumu uzun süredir Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sık sık iktidara gelmeleri durumunda Suriyelilerin hepsini ülkelerine göndereceğini ifade ediyor.

HP liderinin tepki toplayan açıklamalarına bir eleştiri de gazeteci Yılmaz Özdil'den geldi. Muhalefetten yükselen 'Suriyelileri göndereceğiz' seslerini değerlendiren Özdil, yaşanan çelişkiye dikkat çekti.

"Ülkeyi nasıl yöneteceksin"
Muhalefetin Suriyeliler konusunda açık konuşmaya cesaretinin olmadığını ifade eden Yılmaz Özdil, Ahmet Davutoğlu'nun böyle bir ittifak içerisinde olmasını 'çelişki' olarak yorumladı. YouTube'da Tuba Emlek'in sorularını yanıtlayan Yılmaz Özdil, şunları söyledi: "Baskı muhalefeti esir almış durumda. Kimse konuşamıyor. Milletvekiline mikrofon uzatın kaçıyor. Kardeşim sen, vatandaşa doğruyu söyleyecek kadar cesaretin yoksa ülkeyi nasıl yöneteceksin.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Batılılar Rusya’ya karşı topyekün, hibrit bir savaş ilan etti
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Batılılar Rusya’ya karşı topyekün, hibrit bir savaş ilan etti
Ekmeğe yüzde 233 zam kapıda! Raflar boş kaldı marketler 150 ürüne zam yaptı: Ukrayna Rusya krizi gıdayı vurdu
Ekmeğe yüzde 233 zam kapıda! Raflar boş kaldı marketler 150 ürüne zam yaptı: Ukrayna Rusya krizi gıdayı vurdu
Ocak ne zaman başlıyor Diyanet 2022 ilk iftar saat kaçta açılacak?
Ocak ne zaman başlıyor Diyanet 2022 ilk iftar saat kaçta açılacak?
Adalet Eski Bakanı Abdulhamit Gül'den makam açıklaması
Adalet Eski Bakanı Abdulhamit Gül'den makam açıklaması
Instagram'da beklenen özellik sonunda geldi! Artık kullanıcılara 2 seçenek sunulacak
Instagram'da beklenen özellik sonunda geldi! Artık kullanıcılara 2 seçenek sunulacak
2016'da Ukrayna'da Bitlis'e yerleştirilen aile akrabalarını görmeye Harkiv'e gitti savaş patladı
2016'da Ukrayna'da Bitlis'e yerleştirilen aile akrabalarını görmeye Harkiv'e gitti savaş patladı
ŞOK market ayçiçek yağı satış fiyatı 2022 kaç para?
ŞOK market ayçiçek yağı satış fiyatı 2022 kaç para?
Samuray kılıçlı vahşette flaş gelişme!
Samuray kılıçlı vahşette flaş gelişme!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bomba asgari ücret açıklaması Putin'e 'Onurlu çıkış yap' diyeceğim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bomba asgari ücret açıklaması Putin'e 'Onurlu çıkış yap' diyeceğim
BİM ayçiçek yağı fiyatları 2022 5 litrelik yağ satış fiyatı kaç para?
BİM ayçiçek yağı fiyatları 2022 5 litrelik yağ satış fiyatı kaç para?