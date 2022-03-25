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Melih Gökçek'in yaptırdığı Ankapark resmen iflas etti

Melih Gökçek'in yaptırdığı Ankapark resmen iflas etti

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in 801 milyon dolar harcadığı Ankapark resmen iflas etti. Karar Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlandı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevindeyken Melih Gökçek tarafından 801 milyon 288 bin dolara yaptırılan Ankapark iflas etti. Yapımının ardından çürümeye terk edilen park için mahkemeden iflas kararı çıktı.

Ankara 21. İcra Dairesi, Ankapark Turizm İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi'nin iflas ettiğini ilan etti. Karar Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlandı. İşletmeci firmadan alacaklarını temin etmek amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de iflas masasında yer alacağı öğrenildi.

Tesisin Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devrine ilişkin dava açılmış, Ankapark'tan tahliyesinin görüşüldüğü dava 15 Haziran 2022'ye ertelenmişti.

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