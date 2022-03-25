İstanbul'da tehlike çok yakın bir aydan az süre kaldı Ukrayna mayınları geliyor

UKRAYNA ordusunun mayınları denize bıraktığı ortaya çıkmıştı. Rusya'nın ortaya attığı bu bilginin doğru olduğu belirlenmiş ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekete geçtiğini duyurmuştu. Mayınların İstanbul'a ulaşması için süre azaldı.Abone ol
Rusya-Ukrayna savaşında deniz mayınları Karadeniz ülkeleri için büyük tehlike arz ediyor. Mayın riski Rusya Soçi Liman Müdürlüğünün 18 Mart’taki uyarısı ile ilk kez duyuldu. Ukrayna ordusu, Rusya’ya karşı mayınları denize bıraktı. Rusya’ya göre Odessa, Oçakov, Çernomorsk ve Yujniy liman bölgelerinde 420 mayın denize bırakıldı. Alarm durumuna geçen Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, NAVTEX yayınlayarak, “Mayınlar tehlike yaratabilir, dikkatli olun” uyarısında bulundu.
Emniyet tertibatı aktifse sorun yok
Mayınların risk doğurup doğurmayacağı Ukrayna’nın bu mayınları usulüne uygun, doğru bir şekilde atıp atmadığına bağlı. Eğer mayınlar emniyet tertibatı devreye alınarak bırakıldıysa meteoroloji koşullarına göre ağırlıklarından kurtuldukları ve yerleştirdikleri yerden uzaklaştıkları anda emniyet tertibatı devreye giriyor ve bir gemiyle temas etse dahi normal bir atık gibi davranıyor ve patlama riski ortadan kalkıyor. Ancak mayınların emniyet tertibatı açık değilse tehlike yaratabilir.
Yüzeye çıkan kolay tespit edilir
Mayınların bazıları deniz yüzeyine çıkarken bazıları denizin 1-2 metre derinlerinde seyredebiliyor. Yüzeyde görünür durumdaki mayınların insansız hava araçları, helikopterler, keşif uçaklarıyla fark edilmesi kolay. Endişeyi derinde kalanlar ve bunların fark edilmesinin güçlüğü doğuruyor. Derinlerdekileri görebilmenin tek yolu mayın avlama ve tarama gemileriyle yapılacak çalışmalar.
11 gemimiz göreve hazır
Deniz Kuvvetleri’nin 5’i Engin sınıfı 6’sı Aydın sınıfı olmak üzere toplam 11 mayın avlama gemisi bulunuyor. Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan Aydın sınıfı gemiler, NATO’nun en modern mayın avlama gemileri arasında yer alıyor. Bu gemiler, gelişmiş sonar sistemleriyle mayınları 400 ile 600 metre mesafeden tespit edebiliyor. Aydın sınıfında TCG Alanya, TCG Amasra, TCG Ayvalık, TCG Akçakoca, TCG Anamur ve TCG Akçay yer alıyor. Bu doğrultuda mayınlara karşı tedbirler kapsamında bir NATO görevi önerilse de Türkiye’nin bu mücadeleyi tek başına verebilecek kapasitede olduğu belirtiliyor.
Boğaz’a en erken 1 ayda ulaşır
Mayınlara karşı havadan ve denizden gözetleme altına alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İstanbul Boğazı’na yaklaşma riskine karşı da çalışma başlattı. Deniz mayınlarının kopup sürüklenmeleri halinde İstanbul Boğazı’na ulaşma süresi, hava ve deniz şartlarına göre değişmekle birlikte en az 1 ay olarak hesaplanıyor. Bu sürede yapılacak çalışmalar dahilinde donanmanın mayın avlama ve mayın tarama gemilerinin İstanbul Boğazı çevresinde görevlendirilmesi ve ticaret gemileri için güvenli yollar açacak şekilde tarama yapması planlanıyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Boğazı'nda, balıkçı teknesinin ağına takılan deniz mayınının, Sualtı Savunma Timi tarafından imha edildiğini bildirmişti.
"İstanbul Boğazı'nda, balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayını, Sualtı Savunma (SAS) Timi tarafından incelenerek SAS Komutanlığı Riva tahrip eğitim sahasında imha edildi.\" ifadelerine yer verildi.