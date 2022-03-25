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Kasaplar Federasyonu başkanı isyan etti: Danayı ben mi doğuracağım? Bir zam daha kapıda

Kasaplar Federasyonu başkanı isyan etti: Danayı ben mi doğuracağım? Bir zam daha kapıda

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, durmak bilmeden artan et fiyatlarının asıl sebebinin süt fiyatları olduğunu söyledi. Et ve süt birbirinden ayrılmaz diyen Yalçındağ "Danayı ben mi doğuracağım." dedi.

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Kırmızı et fiyatlarındaki durdurulamaz artış vatandaşı da kasapları da isyan etti. Süt fiyatlarındaki artış sonrası kesilen hayvanlar da tükendi. Fiyatlar yükselince kasapların satışı aksadı. Satış aksayınca üreticiler hayvanları kesime gönderemedi.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, etin temel sorunları süt ve yem fiyatlarıyla başladığını söylüyor. Süt fiyatları üreticiyi memnun etmeyince yaklaşık 1 milyon dişi hayvan kesildi. 

Açıklama yapan Yalİnsanlar dişi götürdü hayvanlarını kestirdi. Hayvanı üreticinin sırtına yük oldu, yem yediriyor, sabah sağıyor parasını alamıyor. İnek olmazsa danayı ben mi doğuracağım? Kesilen hayvanlar süt ve damızlık hayvan süt ve yavru veren hayvanlar. Bunlar kesilince biz danayı nereden bulacağız. Süt para edecek ki dana beslensin ve et olsun. Süt ve dana birbirinden ayrılmaz.

Yalçındağ sıkıntıya dikkat çekerek "Satamadığım noktada ben sıkıntı çekerim, alamayınca vatandaş sıkıntı çeker, kestiremeyince de üretici sıkıntı çeker."

Ramazan sonrası zam bekleniyor

Et ve Süt Kurumu’nun yüzde 48’lik zammının ardından sektörden, arz sıkıntısı nedeniyle “2 ay içinde ete yeni zam gelir” açıklaması geldi. Ulusal Kırmızı Et Konseyi ise “1 yıl sonra” dedi.

BBC Türkçe'ye konuşan sektör temsilcileri, yüksek maliyetler ve arz sıkıntısı sebebiyle önümüzdeki iki ay içinde et fiyatlarının en az yüzde 30 artmasını bekliyor.

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