Altın taktiği değişti gram altın 930'u aştı! İslam Memiş bir günde düşer ama...
25 Mart 2022 cuma gününde altın fiyatlarında yine yükseliş vardı. Gram altın 930 lira üstünde kalırken, yatırımcı altın daha da yükselir mi diye soruyor. .Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "taktik değişti' diyor. Memiş sürecin iki hafta süreceğini bildirdi.
Altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, dünü yüzde 1,1 artışla 925,9 liradan tamamladı. Cuma gününe yükselişle başlayan gram altın, çıktığı yerde de kaldı. Analistler, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtirken İslam Memiş 'yeni bir taktik var' diyerek altın alacakları da satacakları da uyardı. İşte 25 Mart 2022 altın fiyatları ve altın çıkar mı düşer mi sorusunun yanıtı:
25 Mart saat 17:30 itibari ile altının gram fiyatı 931 lira, çeyrek altın 1.527,00, yarım altın 3.055,00, cumhuriyet altını da 6.266,00 liradan alıcı buluyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcının kafasının karışık olduğunu söyledi ve önemli tüyolar verdi:
-Bir bakıyorsunuz yükselişler bir bakıyorsunuz düşüşler... Belirsizliğini koruyan bir piyasanın karşımızda olduğunu görüyorsunuz. Bu yatay seyir ve belirsiz süreç ile birlikte yatırımcının kafası karışıyor. Kısa vadede pozisyon alamıyorlar uzun vadede alım fırsatı kollayanlar için o fırsat gelmiyor. Bu süreci şöyle yorumlamak istiyorum. Merkez Bankaları faiz artırım sürecine girdi.
"Yeni taktik uyguluyorlar" : -FED faiz artırımı yaptıktan sonra şahin tonda açıklamalar gelmeye devam ediyor. FED üyelerinden de açıklamalar geliyor. Yeni bir taktik uyguluyorlar o taktik de şu.