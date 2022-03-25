BIST 2.184
DOLAR 14,84
EURO 16,36
ALTIN 929,37
HABER /  EKONOMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş yaptığı Tarım Kredi marketlerinde fiyatlara 3 katı zam geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş yaptığı Tarım Kredi marketlerinde fiyatlara 3 katı zam geldi

Tarım Kredi Kooperatifi'ne ait satış marketlerinde fotoğrafa yansıyan abur cubur kategorisindeki ürün fiyatları iki üç katı fiyatlara ulaştı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 ay önce Tarım Kredi marketine gidip atıştırmalık almış ve “Fiyatlar gayet uygun” demişti. Bugün o ürünlerde yüzde 132’ye varan yükseliş tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Ekim 2021 günü İstanbul Kısıklı’daki evinin yakınında yer alan Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından 1002 liralık abur cubur alışverişi yapmış ve ‘gayet uygun’ demişti. 

Eşi Emine Erdoğan ile iki alışveriş arabasını gevrek, kuru meyve, bisküvi, gofret ve meyve suyu gibi ürünlerle dolduran Erdoğan, toplamda 1002 lira ödemiş ve “Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi buradaki market gerçekten çeşitli ürünler, kalite, fiyatlar noktasında gayet uygun. Gerçekten vatandaşlarımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer” açıklamasında bulunmuştu. 

Sözcü'nün haberine göre,  Türk Lirası sürekli değer kaybederken yeni ekonomi politikasının sonuçları Erdoğan’ın baktığı reyonda da görülüyor. Temel gıda maddeleri, su, doğalgaz, elektrik ve akaryakıt zamları ile bunalan vatandaşın tükettiği atıştırmalıklarında fiyatının Ekim 2021’den bu yana yaklaşık iki kat arttığı görülüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kar bitti derken geri geliyor! 3 gün sürecek Meteoroloji saat verip alarma geçti: İstanbul Ankara İzmir Van
Foto Galeri Kar bitti derken geri geliyor! 3 gün sürecek Meteoroloji saat verip alarma geçti: İstanbul Ankara İzmir Van Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kader kaç yaşında aslen nereli Kader Çetintürk hiç evlendi mi çocuğu var mı?
Kader kaç yaşında aslen nereli Kader Çetintürk hiç evlendi mi çocuğu var mı?
İngiltere, Ukrayna'ya öldürücü silah yardımını iki katından fazlasına çıkardı
İngiltere, Ukrayna'ya öldürücü silah yardımını iki katından fazlasına çıkardı
Rusya havayolu şirketi Aeroflot Türkiye dahil 17 ülkeye uçuşu yeniden başlatıyor
Rusya havayolu şirketi Aeroflot Türkiye dahil 17 ülkeye uçuşu yeniden başlatıyor
Veliden sınıf öğretmenine darp! Şikayetçi oldu
Veliden sınıf öğretmenine darp! Şikayetçi oldu
THY'den yeni tarifeli seferler! İşte yapılan açıklama
THY'den yeni tarifeli seferler! İşte yapılan açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu anketlerdeki o detaya dikkat çekti: Teşkilata talimat
Kemal Kılıçdaroğlu anketlerdeki o detaya dikkat çekti: Teşkilata talimat
Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael imzayı attı! İşte bir yılda kazanacağı para
Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael imzayı attı! İşte bir yılda kazanacağı para
İstanbul'da sahte evlilikle organ kaçakçılığı! Şebekenin merkezi Hindistan çıktı: Bakın kaç dolara anlaştılar
İstanbul'da sahte evlilikle organ kaçakçılığı! Şebekenin merkezi Hindistan çıktı: Bakın kaç dolara anlaştılar
IMF raporunda Türkiye detayı Ukrayna savaşı nasıl etkiledi
IMF raporunda Türkiye detayı Ukrayna savaşı nasıl etkiledi
Ordu'da kahvaltı yaparken ses duydu! Eve bakan çift hayatının şokunu yaşadı: Bizleri çok üzdü
Ordu'da kahvaltı yaparken ses duydu! Eve bakan çift hayatının şokunu yaşadı: Bizleri çok üzdü