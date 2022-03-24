Kar bitti derken geri geliyor! 3 gün sürecek Meteoroloji saat verip alarma geçti: İstanbul Ankara İzmir Van
Meteoroloji, 24 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yurdun birçok bölgesinde karla karışık yağmur bekleniyor. Yetkililer çığ, buzlan ve don olaylarına karşı uyarılarda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin’in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Yozgat ve Sivas çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; kıyı kesimler, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş ve Bingöl ile Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Trakya'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.