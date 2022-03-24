Kar bitti derken geri geliyor! 3 gün sürecek Meteoroloji saat verip alarma geçti: İstanbul Ankara İzmir Van

Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş ve Bingöl ile Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.