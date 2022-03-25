Kemal Kılıçdaroğlu anketlerdeki o detaya dikkat çekti: Teşkilata talimat

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Antalya'daki konuşmasında anketlere değinerek ev kadınlarına ulaşmada sorunlar olduğunu söyledi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Anketler çıkıyor, ev kadınlarında sorunumuz var. Ev kadınlarına ulaşmakta sorunumuz var" diyerek teşkilatı uyardı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Antalya Kampı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:

Anketler çıkıyor vs. Ev kadınlarında sorunumuz var. Ev kadınlarına ulaşmakta sorunumuz var. Anlatacağım şey bir proje değil, 71'de kabul edilmiş kanunun 2022'ye kadar gereğinin yapılmaması. Yani aile sigortası. Bu konuda özellikle kadın kolları... İstanbul'da bir toplantı yaptık, kadın vekillerimiz, belediye başkanlarımız katıldılar. Onlara Aile Destekleri Sigortası'nı anlattım. Hiçbir ayrım yok. Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir diyor. Devlet gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar diyor. Bu sigorta dalının hayata geçmesi lazım.

Aile Destekleri Sigortası, geliri olmayan veya asgari ücretin altında olan bütün bireyleri, aileleri kapsar. O zaman bunlara asgari bir gelir güvencesinin sağlanması lazım. Bu kanun çıktığında bütün vatandaşlar doğumundan ölümüne kadar sosyal devletin koruması altında olacak. Sigorta ailenin pozisyonuna göre, çocuk sayısına göre, engelli varsa ona göre sağlanacak. O ailede kadının banka hesabına yatacak. Onlar yapmadılar, biz yapacağız.

Yeni Başlangıçlar Fonu'muz var bu sigorta içinde. Bizim için temel olan ailedir, ailenin birliğidir. Olabilir ki anlaşmazlık çıktı, boşandılar. O zaman kadının korunması lazım. Ona bir evin bulunması lazım. O zaman Aile Destekleri Sigortası içinde Yeni Başlangıçlar Fonu oluşturulacak. Soru şu, 51 yıldır bunu niye uygulamıyoruz? Nedeni şu, yoksulluğun oy devşirme aracı olarak görülmesidir. 51 yıldır uygulanmayan kanunu yapacağız ve parlamentodan geçireceğiz. Hiç kimsenin kimliği, yaşam tarzı bizim için önemli değil. Aile Destekleri Sigortası için prim ödenmeyecek, genel bütçeden kaynak aktarılır.

Önemli adımları atmaya çalışıyoruz

Bir kişi size derdini anlatmaya çalışırsa sonuna kadar dinleyin. Sizi sert şekilde de eleştirebilir. Size bir şey söylemeye çalışması, derdimi anlatacak birisi var, derdimi anlatayım demektir. Toplumun her kesimini dinleyeceğiz. Her kesimin yanında olacağız. Beraber olacağız. Kucaklaşacağız. Bugüne kadar atmadığımız önemli adımların tamamını atmaya çalışıyoruz. Düne kadar kucaklaşmadığımız kişilerin tamamıyla kucaklaşmak istiyoruz. CHP'yi halkın partisi haline getirmek istiyoruz.