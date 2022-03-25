ORC'nin Z kuşağı ile yaptığı seçim anketi bomba! Parti sıralamaları tepetaklak oldu
ORC Araştırma Z kuşağı olarak tanımlanan 17-25 yaş grubuna yönelik son seçim anketi sonuçlarını açıkladı. Anketin sonuçlarına göre tüm yaş gruplarındaki parti tercihlerinin bu yaş gruplarında daha farklı olduğu görüldü.Abone ol
ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, 16-22 Mart tarihlerinde yaptırdıkları gençlere yönelik son seçim anketini açıkladı. 17-25 yaş aralığı 'Z kuşağı' olarak kabul edilen seçmen kitlesinin oy tercihlerinde dikkat çeken sonuçlar şöyle:
Z Kuşağı Hangi Partiye Oy Veriyor? 17-25 Yaş
CHP: %25,6
İYİ PARTİ: %18,4
AK PARTİ: %12,5
HDP: %7,6
MHP: %3,5
DİĞER: %4,8
KARARSIZIM: %14,7
OY KULLANMAYACAĞIM: %12,9
Tüm yaş gruplarındaki son anket
ORC 6-13 Mart tarihlerinde tüm yaş gruplarıyla seçim anketindeki sonuçları böyle duyurmuştu:
•AKPARTİ:%28,1
•CHP:%23,8
•İYİ PARTİ:%16,8
•HDP:%8,9
•MHP:%8,7
•GELECEK:%3,5
•DEVA:%3
•SP:%1,6
•TDP:%1,4
•DP:%1
•YRP:%0,9
•MP:%0,8
•DİĞER:%1,5