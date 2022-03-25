BIST 2.194
DOLAR 14,84
EURO 16,35
ALTIN 931,93
HABER /  POLİTİKA

ORC'nin Z kuşağı ile yaptığı seçim anketi bomba! Parti sıralamaları tepetaklak oldu

ORC'nin Z kuşağı ile yaptığı seçim anketi bomba! Parti sıralamaları tepetaklak oldu

ORC Araştırma Z kuşağı olarak tanımlanan 17-25 yaş grubuna yönelik son seçim anketi sonuçlarını açıkladı. Anketin sonuçlarına göre tüm yaş gruplarındaki parti tercihlerinin bu yaş gruplarında daha farklı olduğu görüldü.

Abone ol

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, 16-22 Mart tarihlerinde yaptırdıkları gençlere yönelik son seçim anketini açıkladı. 17-25 yaş aralığı 'Z kuşağı' olarak kabul edilen seçmen kitlesinin oy tercihlerinde dikkat çeken sonuçlar şöyle:

Z Kuşağı Hangi Partiye Oy Veriyor? 17-25 Yaş
CHP: %25,6
İYİ PARTİ: %18,4
AK PARTİ: %12,5
HDP: %7,6
MHP: %3,5
DİĞER: %4,8
KARARSIZIM: %14,7
OY KULLANMAYACAĞIM: %12,9

Tüm yaş gruplarındaki son anket
ORC 6-13 Mart tarihlerinde tüm yaş gruplarıyla seçim anketindeki sonuçları böyle duyurmuştu:
 •AKPARTİ:%28,1
•CHP:%23,8
•İYİ PARTİ:%16,8
•HDP:%8,9
•MHP:%8,7
•GELECEK:%3,5
•DEVA:%3
•SP:%1,6
•TDP:%1,4
•DP:%1
•YRP:%0,9
•MP:%0,8
•DİĞER:%1,5 

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anketi açıkladı: Büyük bir sıçrama yaşanmıyor İçişleri Bakanlığı'ndan sokak hayvanı anketi! Yüzde 85.7 aynı yanıtı verdi: 'Dinen evde köpek beslenir mi?' sonucu şaşırttı MAK Danışmanlık mart ayı anket sonuçlarını açıkladı bugün seçim olsa Ekonomi ve savaş anketlere nasıl yansıdı? Optimar anketinde dikkat çeken sonuç Son seçim anketlerinde AK Parti oyları 3-4 puan neden arttı? AK Partili isim nedenini açıkladı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kar bitti derken geri geliyor! 3 gün sürecek Meteoroloji saat verip alarma geçti: İstanbul Ankara İzmir Van
Foto Galeri Kar bitti derken geri geliyor! 3 gün sürecek Meteoroloji saat verip alarma geçti: İstanbul Ankara İzmir Van Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Şamil Tayyar, Bekir Pakdemirli'yi topa tuttu! Yeni Bakan'a teşekkür etti
Şamil Tayyar, Bekir Pakdemirli'yi topa tuttu! Yeni Bakan'a teşekkür etti
'Pala Kemal Efe' 42 yıldır Yörük kıyafetiyle tespih satıyor
'Pala Kemal Efe' 42 yıldır Yörük kıyafetiyle tespih satıyor
İstanbul'da kıyıda erkek cesedu vurdu! Temizlik işçisi fark etti
İstanbul'da kıyıda erkek cesedu vurdu! Temizlik işçisi fark etti
Adana'da polise kayınbirader kurşunu
Adana'da polise kayınbirader kurşunu
Karaman'da 16 yaşındaki genç dedesinin aracını kaçırdı! Gezintinin sonu kötü bitti
Karaman'da 16 yaşındaki genç dedesinin aracını kaçırdı! Gezintinin sonu kötü bitti
Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları
Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları
Eşi ile patronunun ilişkisi olduğunu iddia edip dehşet saçtı
Eşi ile patronunun ilişkisi olduğunu iddia edip dehşet saçtı
40 milyonu aşkın kişi modern kölelik yapıyor
40 milyonu aşkın kişi modern kölelik yapıyor
Melih Gökçek'in yaptırdığı Ankapark resmen iflas etti
Melih Gökçek'in yaptırdığı Ankapark resmen iflas etti
İstanbul'da tehlike çok yakın bir aydan az süre kaldı Ukrayna mayınları geliyor
İstanbul'da tehlike çok yakın bir aydan az süre kaldı Ukrayna mayınları geliyor