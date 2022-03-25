Şamil Tayyar, Bekir Pakdemirli'yi topa tuttu! Yeni Bakan'a teşekkür etti

Geçen hafta "Kimi bakanların kırıp döktüklerini teşkilatlar maaş almadan topluyor" diyen AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, bugün de Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'yi ziyaret edip eski Bakan Bekir Pakdemirli'yi topa tuttu.

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AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'yi ziyaret ettik sonra eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi topa tuttu. Tayar geçen hafta da "Kimi bakanların kırıp döktüklerini sahada o beğenmediği teşkilatlar topluyor" demişti.

Şamil Tayyar, görevden 'affını' istediğinde "kibirli" eleştirisinde bulunduğunda eski Tarım ve Ormancılık Bakanı Bekir Pakdemirli'ye yine sert sözlerle yüklendi. Yeni Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'yi ziyaret eden Şamil Tayyar, Twitter'dan fotoğraf paylaşıp eski bakan Bekir Pakdemirli'ye sert sözlerle yüklendi.

Şamil Tayyar, "Bazı dostlarla yeni Tarım Bakanımız Vahit Kirişçi'yi ziyaret ettik. Alanın uzmanı, konusuna hakim, mütevazı biri. Malum mevzuyu açtık. Eski bakanın kilitlediği Kılavuzlu (Nurdağı/İslahiye bölümü) sulama şebekesi için güvence verdi, ‘yanınızdayız’ dedi. Eyvallah" dedi.

Kibrinden kurtulmasını Rabbimden niyaz ederim Şamil Tayyar, Bekir Pakdemirli'nin görevden alınmasının ardından yaptığı paylaşımda da "Tayyar, "Bekir Pakdemirli'nin kibrinden kurtulmasını Rabbimden niyaz ederim. Her görevin bir sonu var. Aslolan milletin vicdanında yer almak, Allah'ın rızasını kazanmaktır." demişti.

Şamil Tayyar geçen hafta İnterhethaber yazarı Osman Diyadin'in Bir dostum diyor Kİ; “Millet AK Partiye oy vermek için bahane arıyor ama parti ile hükümet birlikte çalışamıyor!” Haksız mı? Yani diyor ki; Başkan Erdoğan ve bakanları çalışıyor, milletin gönlünü almak İÇİN koşuyor. Fakat AK Parti vekili, teşkilatı, bld’si, yönetimi yatıyor!" paylaşımına tepki göstermişti.

Tayyar, Diyadin'in o paylaşımını alıntılayarak, "Osman kardeş, o dostuna söyle; kimi bakanların kırıp döktüklerini sahada o beğenmediği teşkilatlar topluyor. Üstelik maaş almıyorlar, elektrik/doğalgaz/akaryakıt faturasını ceplerinden ödüyorlar." demişti.