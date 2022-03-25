BIST 2.186
DOLAR 14,83
EURO 16,35
ALTIN 932,74
HABER /  POLİTİKA

Şamil Tayyar, Bekir Pakdemirli'yi topa tuttu! Yeni Bakan'a teşekkür etti

Şamil Tayyar, Bekir Pakdemirli'yi topa tuttu! Yeni Bakan'a teşekkür etti

Geçen hafta "Kimi bakanların kırıp döktüklerini teşkilatlar maaş almadan topluyor" diyen AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, bugün de Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'yi ziyaret edip eski Bakan Bekir Pakdemirli'yi topa tuttu.

Abone ol

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'yi ziyaret ettik sonra eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi topa tuttu. Tayar geçen hafta da "Kimi bakanların kırıp döktüklerini sahada o beğenmediği teşkilatlar topluyor" demişti.

Şamil Tayyar, görevden 'affını' istediğinde "kibirli" eleştirisinde bulunduğunda eski Tarım ve Ormancılık Bakanı Bekir Pakdemirli'ye yine sert sözlerle yüklendi. Yeni Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'yi ziyaret eden Şamil Tayyar, Twitter'dan fotoğraf paylaşıp eski bakan Bekir Pakdemirli'ye sert sözlerle yüklendi.

Şamil Tayyar, "Bazı dostlarla yeni Tarım Bakanımız Vahit Kirişçi'yi ziyaret ettik. Alanın uzmanı, konusuna hakim, mütevazı biri. Malum mevzuyu açtık. Eski bakanın kilitlediği Kılavuzlu (Nurdağı/İslahiye bölümü) sulama şebekesi için güvence verdi, ‘yanınızdayız’ dedi. Eyvallah" dedi.

Kibrinden kurtulmasını Rabbimden niyaz ederim

Şamil Tayyar, Bekir Pakdemirli'nin görevden alınmasının ardından yaptığı paylaşımda da "Tayyar, "Bekir Pakdemirli'nin kibrinden kurtulmasını Rabbimden niyaz ederim. Her görevin bir sonu var. Aslolan milletin vicdanında yer almak, Allah'ın rızasını kazanmaktır." demişti.

Şamil Tayyar geçen hafta İnterhethaber yazarı Osman Diyadin'in Bir dostum diyor Kİ; “Millet AK Partiye oy vermek için bahane arıyor ama parti ile hükümet birlikte çalışamıyor!” Haksız mı? Yani diyor ki; Başkan Erdoğan ve bakanları çalışıyor, milletin gönlünü almak İÇİN koşuyor. Fakat AK Parti vekili, teşkilatı, bld’si, yönetimi yatıyor!" paylaşımına tepki göstermişti.

Tayyar, Diyadin'in o paylaşımını alıntılayarak, "Osman kardeş, o dostuna söyle; kimi bakanların kırıp döktüklerini sahada o beğenmediği teşkilatlar topluyor. Üstelik maaş almıyorlar, elektrik/doğalgaz/akaryakıt faturasını ceplerinden ödüyorlar." demişti. 

ÖNCEKİ HABERLER
Tokat Havalimanı nerede haritadaki yeri Tokat hangi bölgede?
Tokat Havalimanı nerede haritadaki yeri Tokat hangi bölgede?
Eskişehir'de başından vurarak öldürdü! Cinayette yeni gelişme: Benim eskortluk yapan birini...
Eskişehir'de başından vurarak öldürdü! Cinayette yeni gelişme: Benim eskortluk yapan birini...
Yılmaz Özdil’den Kılıçdaroğlu’na tepki: Ülkeyi nasıl yöneteceksin
Yılmaz Özdil’den Kılıçdaroğlu’na tepki: Ülkeyi nasıl yöneteceksin
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Batılılar Rusya’ya karşı topyekün, hibrit bir savaş ilan etti
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Batılılar Rusya’ya karşı topyekün, hibrit bir savaş ilan etti
200 liralık geçiş ücreti tartışması! Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan Çanakkale Köprüsü tartışmalarına yanıt
200 liralık geçiş ücreti tartışması! Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan Çanakkale Köprüsü tartışmalarına yanıt
Ocak ne zaman başlıyor Diyanet 2022 ilk iftar saat kaçta açılacak?
Ocak ne zaman başlıyor Diyanet 2022 ilk iftar saat kaçta açılacak?
Adalet Eski Bakanı Abdulhamit Gül'den makam açıklaması
Adalet Eski Bakanı Abdulhamit Gül'den makam açıklaması
Bakan Mustafa Varank: 10 bin vatandaşımız aynı çatı altında çalışma imkanı bulacak
Bakan Mustafa Varank: 10 bin vatandaşımız aynı çatı altında çalışma imkanı bulacak
Instagram'da beklenen özellik sonunda geldi! Artık kullanıcılara 2 seçenek sunulacak
Instagram'da beklenen özellik sonunda geldi! Artık kullanıcılara 2 seçenek sunulacak
2016'da Ukrayna'da Bitlis'e yerleştirilen aile akrabalarını görmeye Harkiv'e gitti savaş patladı
2016'da Ukrayna'da Bitlis'e yerleştirilen aile akrabalarını görmeye Harkiv'e gitti savaş patladı