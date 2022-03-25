İçişleri Bakanlığı'ndan sokak hayvanı anketi! Yüzde 85.7 aynı yanıtı verdi: 'Dinen evde köpek beslenir mi?' sonucu şaşırttı
İçişleri Bakanlığı, som zamanlarda ciddi bir problem haline gelen sokak hayvanlarıyla ilgili anket yaptı. Sonuçları Hürriyet yazarı Nedim Şener köşesinden paylaştı.
Son zamanlarda sokak hayvanlarının saldırısı sonucu yaralanma ve maalesef ölüme sebep olan olayların yaşanması İçişleri Bakanlığı’nı da harekete geçirdi.
İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Strateji Başkanlığı tarafından 13-21 Ocak 2022’de “Sokak Hayvanlarına Bakış ve Toplumsal Güvenlik Algısındaki Yerleri” anketi yapıldı.
Ankara, Adana, Balıkesir, Bursa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Erzurum ve İstanbul’da 1.105 kişi ile anket yapıldı.
Ankette, “Sokak hayvanlarını tehlikeli buluyor musunuz?” sorusuna, “Tehlikeli buluyorum” diyenlerin oranı yüzde 34.3, “Tehlikeli bulmuyorum” diyenlerin oranı yüzde 45.1, “Emin değilim” diyenlerin oranı ise yüzde 20.6.