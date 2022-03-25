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Rusya resmen açıkladı! Ukrayna'nın işgalinin ilk aşaması tamamlandı...

Rusya resmen açıkladı! Ukrayna'nın işgalinin ilk aşaması tamamlandı...

Hiçkimse bunu beklemiyordu, Rusya savaşın 30. gününde resmen açıkladı: "Rus ordusu Ukrayna'daki operasyonun ilk aşamasında yer alan ana hedefleri tamamladı...."

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Rusya-Ukrayna savaşı 30. gününde de tüm hızıyla sürerken, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan dünyayı şaşkına çeviren açıklama geldi. Rus Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Rus ordusu Ukrayna'daki operasyonun ilk aşamasında yer alan ana hedefleri tamamladı. Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mıkolayiv şehirleri kuşatma altında, Herson bölgesinin tamamı, Zaporijya’nın da büyük bir kısmı kontrolümüzde..." denildi...

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