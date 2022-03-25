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Muhtarlara maaş müjdesi! Beklenen açıklama AK Partili Mustafa Elitaş'tan geldi

Muhtarlara maaş müjdesi! Beklenen açıklama AK Partili Mustafa Elitaş'tan geldi

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine çeken torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na bugün sunulacağını açıkladı. Muhtar maaşları 2022 yılı için 3392 TL olmuştu. Yeni zamla muhtar maaşları 4250 liraya çıkacak...

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Muhtar maaşlarını iyileştirecek düzenleme TBMM'ye sunuluyor.  AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Muhtar maaşlarını Asgari Ücret seviyesine Çeken, Vergi Usul Kanunuyla kaçakçılık suçunun  zincirleme suç kapsamına alınmasını da  içeren  Eminevim şirketleri mağdurlarını koruyacak düzenlemeleri de içeren  torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na bugün sunuyoruz." dedi. Muhtar maaşları 2022 yılı için 3392 TL olmuştu. 

Erdoğan Muhtarlar Toplantısı'nda duyurmuştu...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda Muhtarlar Toplantısı'nda "Sizlere bir de müjde vermek istiyorum" deyip eklemişti: "Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirme sonunda muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine, yani 4250 liraya yükseltme kararı aldık..."

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