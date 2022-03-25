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ABD Başkanı Biden'le görüşmeye giden Devlet Başkanı'nın uçağı acil iniş yaptı!

ABD Başkanı Biden'le görüşmeye giden Devlet Başkanı'nın uçağı acil iniş yaptı!

RUSYA'yı kızdıran görüşme öncesi ilginç gelişme! ABD Başkanı Biden ile görüşmeye giden Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı taşıyan uçak, Varşova'ya dönüp acil iniş yaptı.

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ABD Başkanı Joe Biden'la görüşmek üzere sınıra hareket eden Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'nın uçağı, Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Liderler Zirvesi kapsamında dün Brüksel'e gitmişti. Biden, ülkesinin ve Batı'nın Kiev'e desteğini göstermek amacıyla Polonya'nın Ukrayna sınırı yakınlarındaki bir şehri ziyaret edeceği belirtilmişti. 

ABD Başkanlık uçağı Air Force One'ın bu kapsamda, Ukrayna sınırının 80 kilometre uzağındaki Rzeszow'a ineceği aktarılmıştı. 

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