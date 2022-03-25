2022 Ramazan pidesi fiyatları belli oldu! İzmir'de 350 gram pide fiyatına bakın

İZMİR’de 350 gram Ramazan pidesi 6 liradan satılacak. Fiyatlar, Ramazan ayının ilk gününden itibaren geçerli olacak. Geçtiğimiz yıl 250 gram pide 3 liradan satılıyordu.

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Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan pidenin fiyatı İzmir’de belirlendi. Bu sene 350 gram olarak belirlenen ramazan pidesi 6 liradan satışa sunulacak.

Fiyatlar, Ramazan ayının ilk gününden (2 Nisan) itibaren geçerli olacak. Geçtiğimiz yıl 250 gram olarak satılan Ramazan pidesi, 3 TL olarak belirlenmişti.