Tokat Havalimanı açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesajlar: Hayat pahalılığını aşacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'a gelerek Cumhuriyet Meydanı'nda Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hayat pahalılığı ve ekonomi üzerine mesajlar verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı'nın açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılmak üzere Tokat'a geldi. Erdoğan'ı taşıyan uçak, yeni yapılan Tokat Yeni Havalimanı'na indi. Uçak, havalimanına inişinde su takıyla karşılandı. Havalimanına ilişkin yetkililerden bilgi alan Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle kurdele keserek havalimanının açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında hayat pahalılığı sorununa değinerek "Gerektiğinde milli iradeyi hiçe sayan vesayetçilere sokakları karıştırmaya çalışan çapulculara, sınırlarımıza dayanan sinsi alçaklara, darbecilere meydan okurken önce Allah'ın yardımına ve sonra milletimize güvendik. Bir süredir ekonomide aynı mücadeleyi sürdürüyoruz. Hayat pahalılığı sorununu aşacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka açıklamalarından satır başları;

Kardeşlerim şu coşkunuz şu ihtişamınız bir şeyi ortaya koyuyor. Siz diyorsunuz ki biz Tokat olarak biriz, beraberiz hep birlikte Türkiye'yiz.

Birbirimize daha çok kenetleneceğiz bizi bölemeyecekler, bizi parçalayamayacaklar. İşte dün ben Brüksel'deydim. Orada mesajlarımızı verdik. Türkiye olarak nerede durduğumuzu anlattık mesajlarımızı verdik. Bugün buradayım.

Tokat olarak biz biriz, beraberiz kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz diyorsunuz. Sadece şehirlerden bir şehir değildir Tokat. Burası İstanbul ve Bursa'dan sonra ülkenin 3. kalabalık şehriydi Osmanlı zamanında. Ticaret yollarının kesişim noktasında yer alan Tokat önemli bir merkezdi.

Birbirimize daha çok kenetleneceğiz bizi bölemeyecekler, bizi parçalayamayacaklar. İşte dün ben Brüksel'deydim. Orada mesajlarımızı verdik. Türkiye olarak nerede durduğumuzu anlattık mesajlarımızı verdik. Bugün buradayım.

5 milyar liralık eser

Tokat'ın bizim gönlümüzde de ayrı bir yeri var. Tokat'ın hak ettiği hizmetleri vermeye önem veriyoruz. Anadolu'nun ilk üniversitesi de Tokat sınırları içerisindedir. Ülkemiz eğitiminde öncü rol almıştır. Vatan savunması yolunda gözlerini kırpmayan nice yiğitleri koynundan çıkarmış şehirdir. Tokat'ın bizim gönlümüzde de ayrı bir yeri vardır. Bu yatırımlar Tokat'a yakışır. 25 ayrı yatırımı resmen hizmete açıyoruz.

Tokat'a bugün elimiz boş gelmedik. Yatırım bedeli 5 milyar lirayı bulan hizmetin resmi açılışını yapıyoruz. Biraz önce indiğimiz ve kurdela kesimiyle siftahını yaptığımız Tokat Havalimanı'nı şehrin sembolü olarak görüyoruz. Bu havalimanının yıllık 1 milyon 200 bin yolcu kapasitesi var. Yeni havalimanımızın herkese hayırlı olmasını diliyorum. Tek ulaştırma yatırımı elbette havalimanı değil.

Sağlık'ta Devlet Hastanelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda yatırımın açılışını bugün yapıyoruz. Merkezde ve ilçelerimizdeki spor tesislerinin, gölet, atık su tesislerinin resmi açılışlarını bugün bu meydandan gerçekleştiriyoruz.

Çeşitli kurumlarımıza ait hizmet binalarını hizmete açıyoruz. Tokat belediyemizin hayata geçirdiği eserlerin de resmi açılışını yapıyoruz. Tüm bu eserlerin Tokat'ımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Bunlar sadece bugün açılışını yaptığımız eserler. Son 20 yılda Tokat'a yaptığımız eserleri saymaya kalksak saymakla bitiremeyiz. Bu yatırımların toplam bedeli 47 milyar lira.

Geçen hafta 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün açılışı çok şiddetli rüzgar altındaydı. Şifa bulduk. Henüz atlatamadık. Yeter ki bu açılışları yaparken şifayı kapalım. Bu şifa bizleri çok daha ileriye taşıyacaktır.

Birileri laf üretir biz iş üretiriz. Haziran 2023'te yeni bir destan yazacağız. Ziya Paşa ne diyor, Eşek ölür kalır semeri, İnsan ölür kalır eseri. Tokat'a 6 millet bahçesi kazandırıyoruz.

Muhalefet konuşuyor. Çanakkale'de dünyanın bir numaralı asma köprüsünü yaptık. Muhalefeti açılışa davet ettik. Bay Kemal gelmedi, yanındakiler gelmedi. Biz milletimizle açılışı birlikte yaptık.

Gerektiğinde milli iradeyi hiçe sayan vesayetçilere sokakları karıştırmaya çalışan çapulculara, sınırlarımıza dayanan sinsi alçaklara, darbecilere meydan okurken önce Allah'ın yardımına ve sonra milletimize güvendik. Bir süredir ekonomide aynı mücadeleyi sürdürüyoruz. Hayat pahalılığı sorununu aşacağız.

Türkiye nasıl salgının üstesinden geldiyse hayat pahalılığı sorununu kısa sürede aşacaktır. Çevremizde yaşanan güvenlik krizleri hepimiz için ibret vesikası. Türkiye'yi bu duruma düşürmek isteyenler var. Her değişim, her devrim gibi bu sürecin de sancılarını yaşıyoruz ama inşallah tüm bu fedakarlıklarımıza değecek müreffeh bir gelecek bizi bekliyor.