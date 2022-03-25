Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı satışa çıktı! İşte o Ara Güler imzalı fotoğrafın hikayesi

Hürriyet'ten İhsan Yılmaz'ın aktardığına göre satışa çıkan fotoğrafların arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir fotoğrafı da yer alıyor. Erdoğan’ı torunları ile birlikte gösteren fotoğraf 25 bin lira ile müzayedenin en yüksek açılışına sahip.