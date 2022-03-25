Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı satışa çıktı! İşte o Ara Güler imzalı fotoğrafın hikayesi
MERHUM foto muhabiri Ara Güler'in bazı fotoğrafları internet üzerinden satışa çıktı. Satışa çıkarılan fotoğraflar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunlarıyla birlikte olduğu bir Ara Güler fotoğrafı da var... İşte Erdoğan fotoğrafının satış bedeli...
Online olarak sahaf müzayedeleri düzenleyen Phebus Müzayede Evi bir seri Ara Güler imzalı fotoğrafı satışa çıkardı. Satışa çıkarılan fotoğraflar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutunda torunlarıyla birlikte çekilen fotoğrafı da var. Erdoğan'ın fotoğrafı 25 bin lira başlangıç fiyatıyla satışa çıktı.
Online olarak sahaf müzayedeleri düzenleyen Phebus Müzayede Evi bir seri Ara Güler imzalı fotoğrafı satışa çıkardı. Ara Güler’in çalışmalarında önemli bir yer tutan, yazar-sanatçı portrelerinden Edip Cansever ve Behçet Necatigil ile Zeki Müren’i sahnede gösteren bir fotoğraf 28 Mart tarihinde sona erecek müzayedede yer alıyor.
Hürriyet'ten İhsan Yılmaz'ın aktardığına göre satışa çıkan fotoğrafların arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir fotoğrafı da yer alıyor. Erdoğan’ı torunları ile birlikte gösteren fotoğraf 25 bin lira ile müzayedenin en yüksek açılışına sahip.
Fotoğraf 2015 yılında çekilmişti. Ara Güler’i bu kart baskıyı imzalarken gösteren fotoğraf da kanıt olarak yanında veriliyor.