Gaziantep'te Tapu Müdürlüğüne operasyon! Memurların ceplerinden çıkanlar pes dedirtti

GAZİANTEP'te polisin Oğuzeli Kaymakamlığı'na bağlı Tapu Tescil Müdürlüğü'ne düzenlediği rüşvet operasyonunda 1'i tapu memuru 11 kişi gözaltına alındı. Yakalanan tapu memurunun ceplerinden ise deste deste para ve tapu evrakları çıktı.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Oğuzeli Tapu Müdürlüğü'nde görevli bir memurun rüşvet aldığını tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareke geçen ekipler, seri numarası önceden tespit edilmiş paralarla operasyona başladı. Oğuzeli Kaymakamlığı Tapu ve Sicil Müdürlüğü'ne 22 Mart tarihinde baskın düzenleyen ekipler, tapu memurunun üzerinde ve çalıştığı ofiste arama yaptı.



Aramalarda tapu memurunun pantolon ve montunun ceplerinden ise deste deste para ve tapu evrakları çıktı. Tapu memuru gözaltına alınırken, aramada ele geçirilen euro ve TL cinsi paraya ve tapu evraklarına el konuldu. Ele geçirilen tapu senetlerinin üzerindeki isim ve zanlının ifadeleri üzerine rüşvet soruşturması derinleştirilirken, operasyonun kapsamı da genişletildi. Ekipler, rüşvet verme suçundan 10 kişiyi daha gözaltına aldı. Rüşvet alma ve verme suçlarından adli makamlara sevk edilen 11 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi.