BIST 2.194
DOLAR 14,84
EURO 16,35
ALTIN 931,93
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Eşi ile patronunun ilişkisi olduğunu iddia edip dehşet saçtı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eşi ile patronunun ilişkisi olduğunu iddia edip dehşet saçtı

ANKARA’da 2020 yılında Bekir A., eşinin çalıştığı akaryakıt istasyonunun sahibi Mehmet Akif Daşyürek’le ilişkisi olduğu iddiasıyla eşini ve Daşyürek’i silahla vurarak öldürmüştü. Sanık, 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Abone ol

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Bekir A. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, avukatlar ile maktul yakınları salonda hazır bulundu.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık, eşinin çalıştığı akaryakıt istasyonunun sahibi ile mesajlaştıklarını fark ettiğini ve konuşmak için yanlarına gittiğini söyledi. Yanlarında gidince Mehmet Akif Daşyürek'in kendisine ağır sözler söylediğini iddia eden Bekir A., öldürme kastı olmamasına rağmen ateş ettiğini beyan etti. Mahkeme, sanığı ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Mehmet Akif Daşyürek’i öldürmekten ise müebbet hapis cezasına çarptırdı. Suçu ağır tahrik altında işlediğine kanaat getiren mahkeme, cezayı 36 yıla indirdi.


ÖNCEKİ HABERLER
40 milyonu aşkın kişi modern kölelik yapıyor
40 milyonu aşkın kişi modern kölelik yapıyor
Melih Gökçek'in yaptırdığı Ankapark resmen iflas etti
Melih Gökçek'in yaptırdığı Ankapark resmen iflas etti
Savcılık mütalaasında Başak Cengiz'in annesi fenalaştı! 6'sı öldürücü 12 kılıç darbesi katil 'pişmanım' dedi
Savcılık mütalaasında Başak Cengiz'in annesi fenalaştı! 6'sı öldürücü 12 kılıç darbesi katil 'pişmanım' dedi
Dolar patlayacak 20 lira olacak diyen ekonomist Atilla Yeşilada ürküttü
Dolar patlayacak 20 lira olacak diyen ekonomist Atilla Yeşilada ürküttü
Ölüm, pornografi, çıplak çocuklar skandalı! 'Beni iki saat boyunca ağlattı' deyip TikTok'a dava açtılar
Ölüm, pornografi, çıplak çocuklar skandalı! 'Beni iki saat boyunca ağlattı' deyip TikTok'a dava açtılar
Rusya yardım sırasında bekleyen sivilleri vurdu! Ölü ve yaralılar var
Rusya yardım sırasında bekleyen sivilleri vurdu! Ölü ve yaralılar var
Camilerde müzik yayını iddiasındaki CHP'li Banu Özdemir'in beraat kararı bozuldu
Camilerde müzik yayını iddiasındaki CHP'li Banu Özdemir'in beraat kararı bozuldu
Eğlemeye gittiği havuzda boğulmuştu! Son kararı mahkeme verecek Kardelen'in ailesine...
Eğlemeye gittiği havuzda boğulmuştu! Son kararı mahkeme verecek Kardelen'in ailesine...
İstanbul-Tokat arası uçakla kaç dakika ne kadar sürüyor?
İstanbul-Tokat arası uçakla kaç dakika ne kadar sürüyor?
Aşırı kilolu olmak günah mı? İsraf sayılır mı? Nihat Hatipoğlu açıkladı
Aşırı kilolu olmak günah mı? İsraf sayılır mı? Nihat Hatipoğlu açıkladı