İrlanda Dışişleri Bakanı Coveney neye uğradığını şaşırdı sahneden hızlıca indirildi

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta konuşma yaptığı esnada gelen güvenlik uyarısı üzerine yetkililerce sahneden hızlıca indirildi.

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Coveney, Belfast'ta Kuzey İrlanda barış süreciyle ilgili bir etkinlikte konuşma yaptığı sırada, mekanın otoparkında kaçırılan bir araçta "şüpheli cihaz" bulunduğu gerekçesiyle salondan tahliye edildi.

İrlanda Dışişleri Bakanlığı, Coveney ve ekibinin güvende olduğunu ve güvenli bir yere götürüldüğünü belirterek Kuzey İrlanda Polis Teşkilatının durumu kontrol ettiğini bildirdi.

Bakan Coveney de Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Birinin bu şekilde saldırıya uğraması ve mağdur edilmesi beni üzdü ve hüsrana uğrattı. Düşüncelerim onunla ve ailesiyle." ifadesini kullandı.

Kuzey İrlanda Polis Teşkilatından yapılan açıklamada ise polisin, bu sabah Belfast'taki Crumlin Yolu bölgesindeki bir güvenlik uyarısı nedeniyle hazır bulunduğu belirtilerek sürücülere bölgeden uzak durmaları ve yolculukları için alternatif ana yollar aramaları tavsiye edildi.

İrlanda sorunu

İngiliz imparatorluğunun ilk sömürgesi İrlanda adasından İngiltere'nin elinde kalan kısmı teşkil eden Kuzey İrlanda, 1960'lı yıllardan 1998'e kadar Katolik ayrılıkçılar ile İngiltere'yle birlik yanlısı Protestanlar arasındaki çatışmalara ve terör olaylarına sahne olmuştu. 40 yıla yayılan ve "Sorunlar" diye anılan yıllarda terör olaylarında 3 bin 500 kişi hayatını kaybetmişti.

Ada ancak 1998'de imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması ile sükûnete kavuşurken Kuzey İrlanda'da çatışan tarafların ortaklığına dayalı bir bölgesel yönetim kurulması üzerinde anlaşılmıştı.

Belfast Anlaşması olarak da bilinen metinler, Kuzey İrlanda'da bugün yürürlükte olan bölgesel yönetimin temelini oluşturuyor.

Barış anlaşmasının üzerinden geçen 20 yılı aşkın süreye karşın bölge halkı arasında güven tam olarak tesis edilebilmiş değil.