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Galatasaray'da flaş iddia! Beşiktaş'ın yıldızı Pjanic için devreye girildi

Galatasaray'da flaş iddia! Beşiktaş'ın yıldızı Pjanic için devreye girildi

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basınına yansıyan habere göre Galatasaray, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic için devreye girdi.

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Bu sezon Süper Lig'de umduğunu bulamayan ve gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı takımın Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic'in durumunu sorduğu belirtildi.

İspanyol basınına yansıyan haberde Galatasaray'ın bonservisi Barcelona'da bulunan Bosnalı yıldızı sezon sonunda kadrosuna katmak için devreye girdiği iddia edildi. Haberde ayrıca Beşiktaş'ın Pjanic'i takımda tutmak istediği de kaydedildi.

31 yaşındaki futbolcunun kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Siyah-beyazlı kulübün Pjanic için satın alma opsiyonu bulunmuyor. 

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