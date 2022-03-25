BIST 2.176
DOLAR 14,85
EURO 16,35
ALTIN 935,29
HABER /  GÜNCEL

Fransa'dan Türkiye karşıtı skandal hamle! Terör örgütü PKK'nın sözde komutanlarına madalya verildi

Fransa'dan Türkiye karşıtı skandal hamle! Terör örgütü PKK'nın sözde komutanlarına madalya verildi

FRANSIZ Milletvekili François Pupponi, terör örgütü PKK/YPG'li sözde komutanlar Nesrin Abdullah ve Nuri Mahmud'u parlamentoda ağırladı. Fransız vekil, teröristlere madalya verdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak övgü dolu sözler sarf etti.

Abone ol

FRANSA'da merkez sağ parti Demokrat Hareket (MoDem) Milletvekili François Pupponi, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/YPG'li sözde komutanlar Nesrin Abdullah ve Nuri Mahmud'a 'millet meclisi madalyası' verdiği fotoğrafları paylaştı.

Pupponi, PKK'lı teröristleri ağırlamasından dolayı çok duygulu olduğunu belirterek, "Bu 2 müstesna şahsiyet Suriye'de Kürt halkı adına savaşmakta ve DEAŞ'a karşı kahramanca savaşmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Yanlarında olmaya devam edeceğim"
"Aynı zamanda bizim olan özgürlükleri için olağanüstü bir cesaretle yürüttükleri mücadele için onlara sonsuz minnettarlığımı söyleme fırsatım oldu" diyen Fransız vekil, "Onların haklarını savunmak ve mücadelelerini duyurmak için yanlarında olmaya devam edeceğim" açıklamasında bulundu.

(YENİ ŞAFAK)

ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır Bağlar'da zincir marketin deposundan çıktı zabıta savunmayı inandırıcı bulmadı
Diyarbakır Bağlar'da zincir marketin deposundan çıktı zabıta savunmayı inandırıcı bulmadı
İrlanda Dışişleri Bakanı Coveney neye uğradığını şaşırdı sahneden hızlıca indirildi
İrlanda Dışişleri Bakanı Coveney neye uğradığını şaşırdı sahneden hızlıca indirildi
Türkiye çöplüğe döndü Avrupa'dan çöp ithal ediyoruz doğa için durum vahim
Türkiye çöplüğe döndü Avrupa'dan çöp ithal ediyoruz doğa için durum vahim
Ukrayna'daki Türk çiftçiden 1 aydır haber yok: Rus askerleri almış götürmüş, savaştan bir gün önce...
Ukrayna'daki Türk çiftçiden 1 aydır haber yok: Rus askerleri almış götürmüş, savaştan bir gün önce...
Ramazan paketlerine de hile karıştı! Tüketiciler bunlara dikkat etmeli
Ramazan paketlerine de hile karıştı! Tüketiciler bunlara dikkat etmeli
Eşi ile patronunun ilişkisi olduğunu iddia edip dehşet saçtı
Eşi ile patronunun ilişkisi olduğunu iddia edip dehşet saçtı
Tokat Havalimanı açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesajlar: Hayat pahalılığını aşacağız
Tokat Havalimanı açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesajlar: Hayat pahalılığını aşacağız
Diyarbakır'da 25 milyon TL yatırım yaptı! Fabrikaya ürün bulamıyor
Diyarbakır'da 25 milyon TL yatırım yaptı! Fabrikaya ürün bulamıyor
2022 Ramazan pidesi fiyatları belli oldu! İzmir'de 350 gram pide fiyatına bakın
2022 Ramazan pidesi fiyatları belli oldu! İzmir'de 350 gram pide fiyatına bakın
'Kuyruk olunca zam yaptık' demişti Et ve Süt Kurumu'nda yine kuyruk var
'Kuyruk olunca zam yaptık' demişti Et ve Süt Kurumu'nda yine kuyruk var