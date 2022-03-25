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İngiltere'den Türkiye açıklaması: Dört gözle bekliyoruz

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İngiltere'den Türkiye açıklaması: Dört gözle bekliyoruz

İNGİLTERE'den Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un NATO zirvesindeki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Johnson'un iki ülke arasındaki iş birliğini artırmayı dört gözle beklediği ifade edildi.

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İNGİLTERE Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada NATO olağanüstü liderler zirvesi kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un Ukrayna'da giderek artan acımasız çatışmayla ilgili derin endişelerini paylaştığı belirtildi.

Açıklamada, "Başbakan Johnson, Türkiye'nin güçlü diplomatik liderliğini ve insani müdahalesini memnuniyetle karşıladı" ifadesine yer verildi.

Görüşmede liderlerin kendisini savunmaya çalışan Ukrayna hükümetine desteği artırmanın yollarını ele aldığı belirtilen açıklamada Karadeniz de dahil yeni tehditler karşısında bölgesel güvenliğin güçlendirilmesini de görüştükleri bildirildi.

Johnson'un yenilenebilir ve nükleer enerji dahil İngiltere ve Türkiye arasında daha fazla ticaret ve yatırım fırsatlarına dikkat çektiği belirtilerek iki ülke arasındaki iş birliğini artırmayı dört gözle beklediğini dile getirdiği kaydedildi.

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