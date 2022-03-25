Avrupa'yı panikleten rapor! Sadece 40 günlük motorin kaldı

RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaş sonrasında derinleşen enerji sorununda gelinen noktada Avrupa'nın alarm verdiği ve stoklarında 40 günlük motorin kaldığı açıklandı.

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RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaş sonrasında Avrupa'nın motorinin biteceğine dair endişeleri artarak Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmak için farklı kaynak ve kanallara yönelme eğilimine girdi. BloombergHT'nin haberine göre Avrupa'nın stoklarının azaldığı ve sadece 40 gün yetecek kadar motorinin kaldığı belirtiliyor.

Avrupa motorin ithalatının yüzde 20'sini Rusya'dan yapıyor. Ancak savaşın ikinci ayına girildiği bu günlerde Avrupalı şirketler Rus petrolünden uzak durarak Orta Doğu, Asya ve ABD'den ithalat seçeneklerine yönelmeye başladı.

Yatırımcılar endişeye kapıldı

Endişeye kapılan yatırımcılar beklemek yerine arzı müsait ürünlere büyük primler ödeyerek satın almayı tercih ediyor. Trafigura Group'un da dahil olduğu bazı firmalar belli lokasyonlarda kıtlık yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Uluslararası Enerji Ajansına (IAE) göre ise savaş başlamadan önce ocak ayı sonunda Avrupa ülkelerinde toplam 247,4 milyon varil dizel bulunuyordu. Bu rakamın kıtada hiç dizel üretilmese ya da ithal edilmese dahi 40 gün boyunca ihtiyacı karşılayacağı düşünülüyor.

Avrupa'daki her ülkede stoklarda bulunan motorin miktarı farklı

Bu stokların tüm ülkelere orantılı bir şekilde de dağıtılmadığı biliniyor. Finlandiya ve Danimarka'nın kamu ve özel depolarda 6 aydan fazla yetecek stoku varken İngiltere ve Norveç'in 30 gün yetecek kadar stoku olduğu belirtiliyor. Koronavirüs salgını öncesi İngiltere, dizel ihtiyacının yarısını ithalattan karşılıyordu ve bu miktarın üçte biri Rusya'dan geliyordu. Yaptırımlar sonrası İngiltere'nin eğer stoklarını tüketmek istemiyorsa günlük 100 bin varillik eksiğin karşılanması için başka bir kaynak bulunması gerektiği konuşuluyor.

Bütün gözler Almanya'ya odaklandı

Rus tedarikine bağımlı olan ülkeler hatta bölgelerin daha büyük sorunlar yaşaması beklentiler arasında. Avrupa'nın en büyük dizel tüketicisi olan Almanya bu konuya örnek gösteriliyor. Ülkenin güney kısmı kendini İtalya ve Fransa’daki rafineriler aracılığıyla ve batı kısmı Rotterdam ve Wilhelmshaven limanları aracılığıyla besleyebilirken büyük oranda Rus petrolüne bağımlı olan doğu kısmının petrol akışının durması durumunda zorda kalacağı belirtiliyor.