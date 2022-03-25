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ABD Başkanı Biden'dan Rusya'ya mesaj: 12 bin asker daha buraya gelecek

ABD Başkanı Biden'dan Rusya'ya mesaj: 12 bin asker daha buraya gelecek

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya-Ukrayna sınırındaki ABD askeri üssüne gitti. Biden, Ukrayna sınırında ABD askerlerine hitap etti. Biden konuşmasında, "ABD'den buraya 12 bin kişi daha gelecek ve toplamda 100 bin kişilik bir birlikle Avrupa'da görev yapıyoruz NATO şemsiyesi altında. En iyileri buraya gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Joe Biden, Polonya- Ukrayna sınırındaki ABD askeri üssüne gitti. Biden, Ukrayna sınırında ABD askerlerine hitap etti.

"Bu insanları korumak zorundayız"
Oğlunun da askerlik yaptığını söyleyen Biden, "Bizim kutsal bir görevimiz, asil bir sorumluluğumuz var. Bizler çocukları, kadınları, yoksulları korumak zorundayız. Evimizde nasıl ailemize bakıyorsak, görev yaptığımız yerlerde de insanları korumak zorundayız. Benim oğlum Irak'ta, Kosova'da görev yaptı. Cesaret madalyaları aldı. Birçoğunuzun yaptığı gibi. Delaware Ulusal Muhafızları'na katılmıştı. Ben neler yaşadığınızı oradan da çok iyi biliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum, Ukrayna halkının yanında olacaksınız." dedi.

"En iyileri buraya gönderiyoruz"
Rusya'ya gözdağı veren Biden, "ABD'den buraya 12 bin kişi daha gelecek ve toplamda 100 bin kişilik bir birlikle Avrupa'da görev yapıyoruz NATO şemsiyesi altında. En iyileri buraya gönderiyoruz. Sizler en iyilersiniz. Sizlere teşekkür ediyorum. Hizmetleriniz için, cesaretiniz için, yaptıklarınız için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Duda, Biden'ı karşılayamadı
Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ı karşılamak için Polonya'nın Rzeszow şehrine gitmek üzere yola çıkan Duda'nın uçağı kalkıştan sonra arızalandı. Polonya Hava Kuvvetlerine ait uçak, yerel saatle 13.40 itibarıyla Varşova'ya acil iniş yaptı. Bunun üzerine, Biden'ı Polonya Millî Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak karşıladı. Duda'nın, Rzeszow'a ulaşınca Biden ile temaslarda bulunacağı aktarıldı.

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