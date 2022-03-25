Rusya'nın en büyük kozuydu! AB aradığı çareyi ABD'de buldu

ABD ve Avrupa Birliği (AB), 2022 yılı sonuna kadar Avrupa ülkelerinin enerji ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan Rusya'dan enerji bağımlılığını azaltmak ve doğal gaz ihtiyacını karşılamak için en az 15 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarik anlaşması yaptı. AB ülkeleri 2030 yılına kadar 50 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz talebinin sağlanması için ABD ile çalışacak. 2027 yılına kadar AB'nin Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığının da ortadan kaldırılması planlanıyor.

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AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya gelerek anlaşmayı açıklayan ABD Başkanı Joe Biden, "Vladimir Putin komşularını zorlamak ve manipüle etmek için Rusya'nın enerji kaynaklarını kullanıyor. Putin'in Ukrayna'ya yönelik acımasız saldırısını sübvanse etmemeliyiz. Net bir enerji ihracatçısı ve güçlü yerli bir sanayiye sahip olan ABD, Rus gazına bağımlılığını hızla azaltması için AB ile bir anlaşma yaptı" dedi.

Biden, "Bu girişim iki temel konuya odaklanmaktadır. Birincisi Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığını olabildiğince çabuk azaltmasına yardımcı olmak, ikincisi Avrupa'nın genel olarak gaz talebini azaltmak" şeklinde konuştu.

"Rusya'ya olan bu bağımlılıktan kurtulmayı hedefliyoruz" AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de anlaşmaya yönelik, "Avrupa Birliği için ABD'den ek doğal gaz tedariki anlaşması şimdiye kadar kullandığımız Rus doğal gazının yerini alacak. Bu, ABD'nin bu yıl AB'ye en az 15 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sağlama taahhüdü bu yönde büyük bir adım. Rus fosil yakıtlarına olan bu bağımlılığı azaltmayı ve ondan kurtulmayı hedefliyoruz" dedi.

AB Komisyonu ile ABD arasında varılan doğal gaz anlaşmasının detaylarını içeren Avrupa enerji güvenliği ortak bildirisinde, "ABD ve AB Komisyonu Avrupa'nın Rus enerjisine olan bağımlılığını azaltma konusunda kararlıdır. Avrupa'nın enerji güvenliği ve sürdürülebilirliğine, temiz enerjiye küresel geçişi hızlandırmaya yönelik ortak taahhüdümüzü yineliyoruz. Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesini en güçlü şekilde kınayarak Ukrayna'ya dayanışma ve desteğimizi ifade ediyoruz" denildi.

Bildiride, "Daha uygun maliyetli, güvenli ve sürdürülebilir enerji için Ortak Avrupa eylemi (REPowerEU) aracılığıyla AB, 10 yıldan daha kısa bir sürede Rus fosil yakıtlarından bağımsızlığa ulaşma hedefini teyit etti ve bunları istikrarlı, uygun fiyatlı, güvenilir ve temiz enerji kaynaklarıyla değiştirdi" ifadeleri kullanıldı.

AB ve ABD'nin 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ve temiz enerji geçişi için yenilenebilir enerji de dahil olmak üzere sıcaklık artışını 1.5 santigrat derece sınırında tutma konusunda kararlı oldukları belirtildi.

ABD ile AB Komisyonu enerji iş birliğinin detaylarını belirlemek ve uygulamasını yürütmek için 'enerji güvenliği' konusunda ortak bir görev gücü oluşturulacağını ve görev gücüne Beyaz Saray'dan bir temsilci ve AB Komisyonundan bir temsilcinin başkanlık edeceğini açıkladı.