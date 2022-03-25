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Ukrayna ordusu duyurdu! Rus Korgeneral Yakov Rezantsev öldürüldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ukrayna ordusu duyurdu! Rus Korgeneral Yakov Rezantsev öldürüldü

UKRAYNA ordusu tarafından yapılan açıklamada Rus ordusunun güney askeri bölgesi 49. Kombine Birliği Komutanı Korgeneral Yakov Rezantsev'in Herson'daki çatışmalar sırasında öldürüldüğünü belirtildi.

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RUSYA ve Ukrayna arasındaki çatışmalar 30. gününde devam ediyor.

Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada ülkenin güneyinde bulunan Herson kentinin Chornobayivka bölgesindeki çatışmalarda Rus ordusunun güney askeri bölgesi 49. Kombine Birliği Komutanı Korgeneral Yakov Rezantsev'in öldürüldüğü açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Ukrayna ordusu 6 Rus general ve Karadeniz donanması komutan yardımcısının çatışmalarda öldürüldüğünü açıklamıştı.

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