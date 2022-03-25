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Diyarbakır'da şeker stokçuluğu yapan marketlere baskın

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da şeker stokçuluğu yapan marketlere baskın

Ayçiçek yağı stoklayan marketlere yönelik denetimleriyle ülke gündemine oturan Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçe Belediyesi bu kez de şekerde fiyat fırsatçılığı ve stok yapan yerel ve ulusal marketlere karşı harekete geçti. Raflarda olması gereken ürünleri depoda saklayan zincir markete ihbar üzerine baskın düzenleyen zabıta ekipleri 300 kilogram ürüne el koyarak işlem başlattı.

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Ayçiçek yağı stokçuluğuna karşı yaptığı başarılı mücadele ile dikkat çeken Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçe Belediyesi bu kez de fiyatlara zam geleceği söylentileri üzerine şeker stoklayan dev zincir marketler ve iş yerlerine yönelik çalışma başlattı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla harekete geçen zabıta ekipleri ulusal bir zincir markette raflarda olması gereken 300 kilogram şekeri marketin deposunda buldu. Market yetkilisinin savunmasını inandırıcı bulmayan ekipler bu durumun suç teşkil ederek vatandaşlar ile devleti karşı karşıya getirdiğine dikkat çekerek ürünlere el koyup durumu Ticaret İl Müdürlüğüne bildirdi.

"Vatandaşları mağdur edenlere geçit vermeyeceğiz"
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Kanun dışı işlem yaparak vatandaşımızı mağdur eden ve devletimizin itibarını zedeleyecek davranışlarda bulunanlara karşı Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hiçbir şekilde fırsat vermeyeceğiz" dedi.

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