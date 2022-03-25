Almanya da onu istiyordu! Salih Özcan tercihini Türkiye'den yana kullandı

ALMANYA Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Köln'de forma giyen orta saha oyuncusu Salih Özcan, A Milli Takım'ın 29 Mart'ta İtalya ile oynayacağı özel maçın aday kadrosuna dahil edildi. Salih Özcan, Almanya'dan da teklif almıştı.

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TÜRKİYE Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada Almanya doğumlu 24 yaşındaki Salih Özcan'ın milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığı belirtildi, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak Salih Özcan'a 'hoş geldin' diyor ve Ay-Yıldızlı formayla nice başarılar kazanacağı bir milli takım kariyeri diliyoruz" denildi.

Salih Özcan, bu sezon Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) çıktığı 25 karşılaşmada 2 gol kaydetti. Salih, alt yaş kategorilerinde Almanya formasını giymiş ve A takım için de teklif almıştı.

Tercihinden dolayı çok mutlu olduğunu ve ay-yıldızlı formaya layık olmaya çalışacağını belirten Özcan, "Bu kararı almamda en büyük faktör ailem oldu. Kararımı vermeden önce ailem ile oturup konuştuk. Kolay olmayacağını biliyordum, ailemin desteği ile Türkiye'yi seçtim" dedi.

"Stefan Kuntz'un kararımda büyük etkisi var"

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un kararında etkili rol üstlendiğini kaydeden Salih Özcan, "Almanya alt yaş milli takımlarında uluslararası arenada birçok başarı kazandık ve bu kişisel gelişimim için çok önemliydi. Hem Stefan Kuntz hem de Hansi Flick ile yoğun ve duygusal konuşmalarımız oldu. Her iki milli takım görevlileri beni gerçekten iyi karşıladılar. Stefan Kuntz ile U21 Avrupa Şampiyonası'nı kazandık. Bu süreçte bana yaklaşımı, Türkiye hakkındaki projeleri ve düşünceleri kararımı olumlu etkiledi diyebilirim. Hansi Flick ile de olumlu görüşmelerimiz oldu ama nihayetinde ailem ile aldığımız ortak kararı kendilerine ilettim, saygı ile karşıladılar. Sonuçta karar vermek zorundaydım ve bu kararıma herkesin saygı göstereceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Türkiye'ye uzun yıllar katkı sağlamak istiyorum" Kişisel olarak Köln'de üst seviyede futboluna devam etmek istediğini belirten 24 yaşındaki oyuncu, "Milli takımlar seviyesinde ise Türkiye'ye uzun yıllar katkı sağlamak ve büyük turnuvalara katılmak istiyorum. Türkiye'nin maçları çok duygusal ve çekişmeli geçiyor, bunun bir parçası olmak ve katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Bundan sonra tamamıyla futbola konsantre olacağım"

Salih Özcan son olarak şunları söyledi:

"Öncelikle bu süreçte bana destek olan aileme, Stefan Kuntz'a ve Hansi Flick'e ve FC Köln'e teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Artık kararımı verdim, bundan sonra tamamıyla futbola konsantre olup hem kulüp hem de milli takımlar seviyesinde en üst seviyede mücadeleme devam edeceğimi bilmenizi istiyorum."