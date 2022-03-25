Çankırı'da toprak kayması! Çok sayıda ev tahliye edildi

ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir ev hasar gördü, risk altındaki 6 ev ise tahliye edildi.

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ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesine bağlı 54 haneli Akhasan köyünde meydana gelen toprak kayması nedeniyle kış döneminde kimsenin bulunmadığı bir ev kullanılamaz hale geldi. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerince yapılan incelemede 6 evin daha risk altında olduğu, bu nedenle evlerin tahliye edilmesi gerektiği belirlendi. Drone ile bölgede modelleme yaparak köyün risk haritasını çıkaran AFAD ekipleri tahliye kararı verilen konutlar için bölgeye konteyner yerleştirdi.