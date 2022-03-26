BIST 2.176
DOLAR 14,83
EURO 16,29
ALTIN 933,90
HABER /  DÜNYA

Kız çocuklarının eğitimlerinin durmasına tepki! Taliban'la görüşme yok

Kız çocuklarının eğitimlerinin durmasına tepki! Taliban'la görüşme yok

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Jalina Porter, Afganistan'da kız çocuklarının ortaokul ve lise eğitimlerinin askıya alınmasına tepki olarak Taliban'la Doha'daki görüşmelerin iptal edildiğini açıkladı.

Abone ol

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Jalina Porter, Taliban'ın kız çocuklarının eğitimlerinin askıya alınmasına sert şekilde tepki gösterdiklerini belirtti.

"Bazı angajmanlarımızı iptal ettik"
Porter, Taliban'ın kararına ilişkin, "Doha'da planlanan görüşmeler dahil Taliban'la bazı angajmanlarımızı iptal ettik ve bu kararı bir dönüm noktası olarak gördüğümüzü açıkça belirttik." değerlendirmesini yaptı. Kararın geri alınmaması halinde Afgan halkına ciddi zarar vereceğini kaydeden Porter, "Bu adım Taliban'ın uluslararası toplumla ilişkilerini geliştirme arzusuna zarar verecektir. Afganistan'ın geleceği ve Taliban'ın uluslararası toplumla ilişkileri adına Taliban'ın kendi taahhütlerini yerine getirmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Taliban'ın kararına karşı ortak bildiri
Taliban geçici hükümeti, ilkokulların kız öğrenciler için açık olduğunu, ortaokul ve liselerin ise ikinci bir emre kadar bekleyeceğini, okul üniformasının şeriat, Afgan gelenekleri ve kültürüne uygun tasarlanmasının ardından okulların açılacağını duyurmuştu. ABD, Kanada, Fransa, İtalya, Japonya, İngiltere, Norveç ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi tarafından yapılan ortak açıklamada, Taliban'ın söz konusu kararına sert şekilde tepki gösterilmiş, kararın Taliban'ın uluslararası kamuoyuna verdiği sözlere aykırı olduğu belirtilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Çankırı'da toprak kayması! Çok sayıda ev tahliye edildi
Çankırı'da toprak kayması! Çok sayıda ev tahliye edildi
Ukrayna: Rusya 14 kentin belediye başkanını rehin aldı
Ukrayna: Rusya 14 kentin belediye başkanını rehin aldı
Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenlerin botu karaya sürüklendi
Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenlerin botu karaya sürüklendi
Dini değerlere hakaret eden Deniz Furkan Talu tutuklandı
Dini değerlere hakaret eden Deniz Furkan Talu tutuklandı
Sinop'ta ölü yunuslar kıyıya vurdu
Sinop'ta ölü yunuslar kıyıya vurdu
CHP'li Muhittin Böcek, partilerinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı
CHP'li Muhittin Böcek, partilerinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Kayseri'de ev sahibi kirayı almaya geldiği kiracısını ölü buldu
Kayseri'de ev sahibi kirayı almaya geldiği kiracısını ölü buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenski arasında telefon trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenski arasında telefon trafiği
Ukrayna ordusu duyurdu! Rus Korgeneral Yakov Rezantsev öldürüldü
Ukrayna ordusu duyurdu! Rus Korgeneral Yakov Rezantsev öldürüldü
Şehir eşkıyaları İETT otobüsünün önünü kesti, taş ve sopalarla saldırdı
Şehir eşkıyaları İETT otobüsünün önünü kesti, taş ve sopalarla saldırdı