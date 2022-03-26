BIST 2.176
DOLAR 14,83
EURO 16,29
ALTIN 933,90
HABER /  GÜNCEL

Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan Cumhuriyet gazetesine cevap: Yalanlar bitmiyor

Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan Cumhuriyet gazetesine cevap: Yalanlar bitmiyor

Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara-Niğde Otoyolu için '2.4 milyar Avro garanti ödendi' şeklindeki iddiasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yalanlandı.

Abone ol

Cumhuriyet Gazetesi Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılan Ankara-Niğde Otoyolu ile ilgili yaptığı haberde 2020 yılı için ödenen garanti miktarına ilişkin astronomik bir rakam yer aldı. Görsel olarak da otoyolun daha açılmadan önceki fotoğrafını kullanması dikkat çekti.

"Ankara-Niğde Otoyolu için 2020'de 2.4 milyar Avro garanti ödendi." ifadesinin yer aldığı habere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medyadan cevap verdi.

Karaismailoğlu paylaşımda "Bizde icraatlar, Onlarda yalanlar BİTMİYOR!" notuyla gerçek rakamın 24,6 milyon avro olduğu bilgisini aktardı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kütahya'da ramazan pidesinin fiyatları belli oldu! 400 gram yumurtalı pide 10 lira oldu
Kütahya'da ramazan pidesinin fiyatları belli oldu! 400 gram yumurtalı pide 10 lira oldu
Samsun'da iki kardeş bankanın açığını bulup 16 milyar lira çekti! 'Çiftlik Bank Tosuncuk'la kendini kıyasladı
Samsun'da iki kardeş bankanın açığını bulup 16 milyar lira çekti! 'Çiftlik Bank Tosuncuk'la kendini kıyasladı
Canan Karatay'dan oruç tutacaklara uyarı: Buna dikkat edin
Canan Karatay'dan oruç tutacaklara uyarı: Buna dikkat edin
Asgari ücrette sinyali Erdoğan verdi takvim belli oldu: 5 bin 500'ü bulabilir
Asgari ücrette sinyali Erdoğan verdi takvim belli oldu: 5 bin 500'ü bulabilir
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu kalp krizi geçirdi! Putin'den fırça yerken kalbi tekledi
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu kalp krizi geçirdi! Putin'den fırça yerken kalbi tekledi
Macron açıkladı: Türkiye ve Yunanistan ile ortak çalışacağız
Macron açıkladı: Türkiye ve Yunanistan ile ortak çalışacağız
Kız çocuklarının eğitimlerinin durmasına tepki! Taliban'la görüşme yok
Kız çocuklarının eğitimlerinin durmasına tepki! Taliban'la görüşme yok
Çankırı'da toprak kayması! Çok sayıda ev tahliye edildi
Çankırı'da toprak kayması! Çok sayıda ev tahliye edildi
Ukrayna: Rusya 14 kentin belediye başkanını rehin aldı
Ukrayna: Rusya 14 kentin belediye başkanını rehin aldı
Putin'in yerinde olsam küçük bir NATO ülkesine nükleer atarım dedi ortalık karıştı
Putin'in yerinde olsam küçük bir NATO ülkesine nükleer atarım dedi ortalık karıştı