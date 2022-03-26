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Kütahya'da ramazan pidesinin fiyatları belli oldu! 400 gram yumurtalı pide 10 lira oldu

Kütahya'da ramazan pidesinin fiyatları belli oldu! 400 gram yumurtalı pide 10 lira oldu

KÜTAHYA'da ramazan pidesinin fiyatları belli oldu. Kütahya Fırıncılar ve Büfeciler Odası Başkanı Murat Duran, kentte 400 gram sade pidenin 7 TL'den, 400 gram susamlı pidenin 8 TL'den, 400 gram yumurtalı-susamlı pidenin ise 10 TL'den satılacağını bildirdi.

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Kütahya Fırıncılar ve Büfeciler Odası Başkanı Murat Duran, yaptığı açıklamada, başta un olmak üzere tüm girdi maliyetlerinin arttığını ifade etti. Duran, "Yılbaşından bugüne yüzde yüzün üzerinde zamlarla karşılaştık. Un fiyatları, kasım ayından bu yana yüzde 140 oranın artış oldu. Akaryakıta yılbaşından bu yana yüzde 300, elektriğe yüzde 80 zam, doğalgaza yüzde 120 zam gledi. Maya fiyatları yüzde 120 arttı. Yağ ve susam fiyatları tavan yaptı. Genel olarak kaktığımız yüzde yüzün üzerinde bir artış oldu. Yumurtanın fiyatı da aşırı derecede arttı. Askeri ücret yüzde 50 arttı. Ramazan ayı şimdiden hayırlı olsun. Pidemizi ramazan ayında halkımıza en güzel şekilde sunacağız" diye konuştu.
Duran, Kütahya'da sahurluk hamursuzun fiyatını ise 8 TL'ye olarak belirlendiklerini sözlerine ekledi.

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