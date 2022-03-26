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Kayseri'de maden ocağında göçük meydana geldi! Acı haberler geliyor

Kayseri'de maden ocağında göçük meydana geldi! Acı haberler geliyor

KAYSERİ'de çinkom madeninde meydana gelen göçükte, enkaz altında kalan işçilerden Mustafa Kayadelen'in cansız bedenine ulaşıldı. Bir işçiye ulaşılmaya çalışılıyor.

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Delikkaya Mahallesi'nde bir çinko madeninde göçük yaşandı. Olayın ardından bölgeye AFAD, İtfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre, göçük altında 2 kişinin kaldığı öğrenilirken ekipler şahısları kurtarma çalışması başlattı.

Yapılan çalışmalarda göçük altında kalan Mustafa Kayadelen'in (36) cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler; göçük altındaki diğer işçi olan Murat Erdil'i kurtarma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Göçük altında kalan Mustafa Kayadelen'in (36) cansız bedenine ulaşıldı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yahyalımız'da maden göçüğü meydana geldi. Mustafa Kayadelen'e vefat şekilde ulaşıldı. Diğer göçük altında kalan Murat Erdil için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. 1 saat civarı ulaşabilecekleri bilgisini aldık. Vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, kurtarılmayı bekleyen işçimize sağlık, afiyet diliyorum. Maden işletmecilerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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