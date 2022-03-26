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Ahmet Hakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Lütfen liderlere o şiiri okuyun

Ahmet Hakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Lütfen liderlere o şiiri okuyun

Ahmet Hakan, Rusya Ukrayna savaşındaki nükleer tehditlerin havada uçuşmasına tepki göstererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası liderlerin katıldığı bir zirvede Nazım Hikmet'in 'Kız Çocuğu' şiirini okumasını istedi.

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Ukrayna’yı işgal eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden’ın nükleer silah açıklamalarına tepki gösterdiği bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi.

“Oturup ciddi ciddi... ‘Nükleer savaş çıkar mı? Putin nükleere başvurur mu? Biden buna yanıt verir mi?’ falan diye konuşuyoruz. Oysa nükleer bomba demek... Nâzım Hikmet’in anlatımıyla... Saçların tutuşması demek. Gözlerin yanması, kavrulması demek. Bir avuç kül oluvermek demek. Külümüzün havaya savrulması demek” diyen Hakan, “Lütfen katıldığınız herhangi bir uluslararası liderler zirvesinde Nâzım Hikmet’in ‘Kız Çocuğu’ adlı şiirini okuyunuz. Ve ardından da... ‘Şeker bile yiyemeyecek kâğıt gibi yanan çocuklar’ hatırlatması yapınız” ifadelerini kullandı.

İşte o şiir:

Kız Çocuğu
Kapıları çalan benim
kapıları birer birer.
Gözünüze görünemem
göze görünmez ölüler.

Hiroşima'da öleli
oluyor bir on yıl kadar.
Yedi yaşında bir kızım,
büyümez ölü çocuklar.

Saçlarım tutuştu önce,
gözlerim yandı kavruldu.
Bir avuç kül oluverdim,
külüm havaya savruldu.

Benim sizden kendim için
hiçbir şey istediğim yok.
Şeker bile yiyemez ki
kağıt gibi yanan çocuk.

Çalıyorum kapınızı,
teyze, amca, bir imza ver.
Çocuklar öldürülmesin
şeker de yiyebilsinler.

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