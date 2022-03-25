Bu haberi okumadan hafta sonu dışarı çıkmayın! Meteoroloji açıkladı hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir
Kar ve yağmur yağışlarıyla geçen Mart ayının son hafta sonunun nasıl geçeceği merak konusu oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yağışlı ve soğuk hava yerini bahar havasına bırakıyor.
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Ülke genelinde devam eden yağışlar pazar gününden itibaren yurdun doğusuna kayacak.
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Yağışlar yarın iç kesimlerde kar, Karadeniz, Marmara ve Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur şeklinde olacak.
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Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan özellikle pazar gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.
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