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Bu haberi okumadan hafta sonu dışarı çıkmayın! Meteoroloji açıkladı hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir

Bu haberi okumadan hafta sonu dışarı çıkmayın! Meteoroloji açıkladı hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir

Kar ve yağmur yağışlarıyla geçen Mart ayının son hafta sonunun nasıl geçeceği merak konusu oldu.

Bu haberi okumadan hafta sonu dışarı çıkmayın! Meteoroloji açıkladı hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yağışlı ve soğuk hava yerini bahar havasına bırakıyor.

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Bu haberi okumadan hafta sonu dışarı çıkmayın! Meteoroloji açıkladı hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir

Ülke genelinde devam eden yağışlar pazar gününden itibaren yurdun doğusuna kayacak.

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Bu haberi okumadan hafta sonu dışarı çıkmayın! Meteoroloji açıkladı hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir

Yağışlar yarın iç kesimlerde kar, Karadeniz, Marmara ve Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur şeklinde olacak.

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Bu haberi okumadan hafta sonu dışarı çıkmayın! Meteoroloji açıkladı hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan özellikle pazar gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.

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