Çok fena geliyor! Ankara ve İstanbul dahil 27 il için 'sarı' kodlu uyarı havalar hangi gün ısınacak?
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün Marmara, Karadeniz ve Akdeniz'de sağanak yağış bekleniyor. İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise kar yağışı tahmin ediliyor. Başkent Ankara yeni güne kar yağışıyla başladı. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor. Meteoroloji havaların ısınacağı tarihi duyurdu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden birçok il için uyarı geldi. Son meteorolojik tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, (Sivas hariç) İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Malatya, Elazığ, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Başkent Ankara güne mevsimin son kar yağışı altında başladı.
Akdeniz ve Güneydoğu'da kuvvetli sağanak
Marmara'nın doğusu, Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Amasya ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman çevreleri ile Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Meteorolojik değerlendirmelere göre, Cumartesi öğle saatlerinde İskenderun körfezi (Hatay’ın kıyı kesimleri, Adana’nın kıyı kesimleri) çevresinde kuvvetli(21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağışlar başlayacak.
27 il için 'sarı' kodlu uyarı
Yağışların zamanla Osmaniye, Gaziantep ve Adıyaman çevreleri ile Malatya’nın güney (Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir) ve Diyarbakır’ın batı ilçelerinde (Çüngüş, Çermik) etkili olması bekleniyor. Yağışların genellikle sağanak ve yağmur, 1000 m üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklendiğini aktarıldı.