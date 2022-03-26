Çok fena geliyor! Ankara ve İstanbul dahil 27 il için 'sarı' kodlu uyarı havalar hangi gün ısınacak?

Akdeniz ve Güneydoğu'da kuvvetli sağanak

Marmara'nın doğusu, Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Amasya ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman çevreleri ile Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.