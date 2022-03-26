Tevfik Göksu'dan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Asıl batırmak isteyen sensin

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nun suda indirim vadederken ilk genel kurulda yüzde 80 su zammı teklifiyle geldiğini hatırlatarak "Kendi kurduğu tuzağa kendi düştü. Kendi kurduğu kumpasa kendisi düştü. Bugün de çıkmış diyor ki; 'AK Parti İSKİ'yi batırmak istiyor.' Asıl İSKİ'yi batırmak isteyen sensin." dedi

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İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu CHP'li iBB yönetimiyle İstanbul'da hiçbir şeyin iyiye gittiğinin söyleyemeyeceğini, İmamoğlu'nun suda indirim vadederken ilk genel kurulda yüzde 80 su zammı teklifiyle geldiğini ifade etti.

Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programına katılan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul'un büyük bir kent olduğunu 3 yıl sonra gördü

Seçmen günü geldiğinde neyi yapıp yapmadığınızı size sorar. Koskoca İstanbul'un belediye başkanı İstanbul'un büyük bir kent olduğunu anlamış. Ne diyor geçen? İstanbul büyük bir kentmiş diyor. Bunu 3 yıl sonra söylüyor.

İmamoğlu siyasal kurgu peşinde

İmamoğlu siyasal kurgu peşinde. O İstanbul'u kendi kariyer planlaması için kullanıyor. Sponsor ve kariyer merkezi olarak görüyor. İBB'yi sponsorluk ve reklam ajansı olarak görüyor.

Ona Ankara'dan herhalde sinyaller olumlu gelmedi. Bir anda İstanbul'a döndü. 3 yıldır yönetiyor bu şehri. İstanbul yönetim kuraklığı yaşıyor. İstanbul problem körlüğü yaşıyor.

3 yılda iyi giden bir şey var mı?

İstanbul'da 3 yıldır ne oldu? Bir; İstanbul müthiş bir yönetim kuraklığı yaşıyor şuan. 2; problem körlüğü yaşıyor. 3; siyasi intihalcilik yaşıyor. 4; algı ve manipülasyonla bir guguk siyaseti yaşıyor.

İstanbul'da eskiden yanlış veya eksik olduğunu düşündükleri bir şeyden iyiye giden düzelen bir tane şey söyleyebilirler mi?

2018 yılında trafik yoğunluğu açısından dünyada sekizinciydik şimdi birinciyiz. Peki yönetime gelir gelmez İmamoğlu ne demişti: İstanbul'da ulaşımı sorun olmaktan çıkartacağız.

Yüzde 80 su zammı teklifiyle geldi

Herkesin sözünü tutması güzeldir ancak bir siyasetçinin sözünü tutması en güzeldir. Çünkü o toplumda bir rol modellik görevi üstlenir. Bir ay sonraki genel kurulda ne yaptı. Yüzde 80 su zammı teklifiyle geldi.

"Mayıs 2019 ilk teklifleri suyun 4 liradan 6.52'ye çıkartılması oldu. Biz indirdik. O günkü TEFE-TÜFE oranlarını hesaplayarak 5.56 yaptık. Sonra Eylül 2021'de CHP tekrar bize teklif getirdi. Bu teklif 7.62 oldu. Ne yapıyor? 5.56'dan 7.62'ye… Yaklaşık yüzde 70 küsürlük bir artışla geldiler. Biz yine TEFE-TÜFE'yi hesaplayarak 6.55'te karar verdik. Metreküpünden bahsediyorum.

Bugün çıkmış diyor ki; 'Bunlar İSKİ'yi batıracaklar' diyor.

Biz genel kurulda 5.56'ya karar verdik. Sonra baktık ki bu 6.55 veto edilmiş. Oysa Danıştay'ın içtihat raporları ve görüşleri var. Genel kurulların aldığı kararlar başkanın onayına dahi sunulmaz. Sen 7.62 fiyat vermişsin, biz 6.55 demişiz ve genel kuruldan geçmiş. Oybirliği ile geçmiş üstelikle. Sen bunu veto ediyorsun.

Şimdi bize nasıl bir teklifle geldiler. Bakın; göz göre göre İstanbulluyu aldatan öyle bir dil kullanıyorlar ki "Biz yüzde 50 teklif ile geldik" diyorlar. Bize ilk teklifleri suyun metreküpü şuanda 5.56 lira bize ilk teklifleri ne kadar biliyor musunuz? 10.74 yani yüzde 93.

Sonra baktılar ki bunun şeyi olmaz. Revize teklif ettiler önce bize böyle bir teklifle geldiler. Neden böyle bir teklif ile geliyorlar. 'AK Parti bu yüksek teklifi göre ayarlama yapar.' diyerek. Oysa bizim Meclis grubumuzun niteliği çok yüksek her biri kendi alanında uzman arkadaşlar. Her konuda çıkıp şurada size su meselesinde çevre meselesinde hukuk meselesinde saatlerce brifing verebilir. Bizim uzman heyetlerimiz var oturup çalışıyorlar.

Sonra dediler ki; Suyun 5,56 olan fiyatını 9,60'a çıkaralım. Yani yüzde 72,6 artış. Bir de diyor ki; Her ay TEFE TÜFE koyacağım yetmiyor suyun kademesini değiştiriyor artı biz mayıs ayında 1 kural getirdik. '30 metreküpe kadar 2,5 metrede 0,5 metreküp su bedavadır. İnsani su kullanım hakkıdır' Onu da kaldırıyor. Her ay zam yapacağım diyor ve kademeyi değiştiriyor bir de insanı su kullanım hakkını 10 metreküp ile sınırlıyor. Yani getirdiği teklif yüzde 90. Artı yüzde 75. Yüzde 90 ile yüzde 175 arasında su zammı teklifi ile geldiler.

Biz de 'hayır' dedik. Bizim teklifimiz yüzde 43 yani 5.56 olan suyun metreküpü aziz İstanbullular bugün her yerde açıklaması var AK Parti İstanbul'u batırmak için su zammı vermiyor" Bizim genel kurulda sunduğumuz teklif yüzde 43. Bu teklifi yaptık.

Ama;

1- Her ay zam olmayacak

2- İnsani su kullanım hakkı devam edecek

3- Mevcut kademe devam edecek

Asıl İSKİ'yi batırmak isteyen sensin

Biz bu teklifi yaptık. CHP 'hayır' deyince hemen dedik ki 'biz teklifi geri çekiyoruz.' Oyunları şuymuş; Bize tuzak kuruyorlar. Hani biz çok acemiyiz ya. AK Parti kendi teklifine evet diyecek suya zammı biz yapacağız. O da çıkıp diyecek ki; 'Suya zam yaptı AK Parti benim haberim bile yok' biz de teklifimizi geri çektiğimiz zaman İSKİ kaldı zamsız.