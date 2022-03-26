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Çanakkale Köprüsü ve otoyolundan geçiş maliyeti belli oldu: Yolla beraber en düşük 272 liradan başlıyor

Çanakkale Köprüsü ve otoyolundan geçiş maliyeti belli oldu: Yolla beraber en düşük 272 liradan başlıyor

Çanakkale Köprüsü ve otoyolunu kullanmanın toplam ücreti belli oldu. Bir haftalık ücretsiz kullanımın süresinin bitmesiyle beraber araç sınıflarına göre köprü ve otoyolun maliyeti netleşti

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 107. Yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde bir haftalık ücretsiz geçiş süresi sona erdi.

Dünyanın en büyük orta açıklığına sahip köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu'ndan geçiş ücretleri belli oldu. Buna göre hem köprü hem de otoyolu tamamen kullanan bir otomobilin ödeyeceği tutar netleşti. Tüm araç sınıfları için tarifeler tek tek belirlendi.

Türkiye'nin mega projelerinden biri olan ve açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçişler bu gece yarısından itibaren ücretli oldu. Buna göre hem köprüyü hem de otoyolu tamamen kullanan otomobiller 272.50 lira Ücret ödeyerek kesintisiz seyahat yapabilecek.

Malkara'dan giriş yapıp 1915 Çanakkale Köprüsü'nü geçen birinci sınıf araçlar 272.50 lira, ikinci sınıf araçlar 366 lira, üçüncü sınıf araçlar 588 lira, dördüncü sınıf araçlar 683 lira, beşinci sınıf araçlar 1181 lira, altıncı sınıf araçlar 68 lira ücret ödeyecek.

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