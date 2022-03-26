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Bilecik'te 10 yaşındaki oğlunu bıçakladı! Polis eve itfaiye merdiveniyle girip dehşetten kurtardı

Bilecik'te 10 yaşındaki oğlunu bıçakladı! Polis eve itfaiye merdiveniyle girip dehşetten kurtardı

Bilecik'te 10 yaşındaki oğlunu bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı. Hürriyet Mahallesi Güner Caddesi'nde bulunan 10 katlı binanın 3. katında oturan ve psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen G.A, oğlu D.S'yi bıçakladı.

Bilecik'te 10 yaşındaki oğlunu bıçakladı! Polis eve itfaiye merdiveniyle girip dehşetten kurtardı

Bilecik'te evden gelen sesler üzerine çevredekiler ihbarda bulundu, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Bilecik'te 10 yaşındaki oğlunu bıçakladı! Polis eve itfaiye merdiveniyle girip dehşetten kurtardı

G.A'nın evin kapısını açmaması üzerine polis ekipleri, itfaiye merdiveniyle balkondan içeri girdi.

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Bilecik'te 10 yaşındaki oğlunu bıçakladı! Polis eve itfaiye merdiveniyle girip dehşetten kurtardı

Polis ekiplerinin yardımıyla eve giren sağlık ekipleri, kollarından yaralanan D.S'yi ambulansa taşıdı.

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Bilecik'te 10 yaşındaki oğlunu bıçakladı! Polis eve itfaiye merdiveniyle girip dehşetten kurtardı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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