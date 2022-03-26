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İstanbul Boğazı'nda serseri mayın alarmı! SAS Komandoları incelemeye aldı

RUSYA'nın Karadeniz'e döşediği 450 mayın bağlarından koptu, Türkiye'ye doğru yola çıktı naberlerinin ardından bugün korkulan oldu. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde balıkçıların gördüğü yabancı cisim Rusların serseri mayını mı? Sahil Güvenlik ablukaya aldı, SAS komandoları bölgeyi inceliyor...

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde yabancı cisim hareketliliği yaşanıyor. Sarıyer Türkeli Demirleme Sahası'nda balıkçıların fark ettiği ve mayına benzetilen cisim için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Deniz yüzeyindeki cismin incelendiği kaydedildi. Çevredeki teknelerin uzaklaştırıldığı belirtiliyor.

Rusya ile yaşanan gerginlik nedeniyle Ukrayna tarafından liman girişlerine döşenen mayınlardan birinin sürüklenerek İstanbul Boğazı girişine geldiği iddia edildi. Mayın olduğu düşünülen cisim kamaraya yansıdı. Sarıyer-Garipçe açıklarında bulunan cisim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından SAS timleri tarafından inceleniyor.

Rusya'nın 450 serseri mayını Karadeniz'de
Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken, Ukrayna'nın Odessa'dan Rus savaş gemilerini durdurmak için Karadeniz'e bıraktığı ve fırtına sonucu çıpalarından kurtulup sürüklediği öne sürülen mayınların İstanbul'a kadar ulaşabileceği belirtilmişti.

Bu yeni mayınlar anında patlar
Ayrıca bugün, Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, “Bunlar yeni mayınlar; anında patlar. Bir gemiyi batıracak türde, çok tehlikeli. İsmini anmak bile tehlikeli, denizin üzerinde gezici. Allah korusun” demişti.

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