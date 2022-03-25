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İstanbul’da Süleymancılar tarikat yurdunda çocuklara dayak videosu şoke etti

İSTANBUL'da Süleymancılara ait denilen erkek öğrenci yurdunun güvenlik kamerası görüntüleri dehşet. Sosyal medya ayağa kalkınca çocuklara acımasızca dayak atan yurt görevlisi gözaltına alındı.

İstanbul Esenler’deki özel bir yurtta erkek öğrencilere şiddet uygulayan bir yurt görevlisinin görüntüleri sosyal medyada infial yarattı…. Söz konusu yurdun Süleymancılar tarikatına ait olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından, İstanbul Valiliği, erkek öğrencilere yönelik şiddet uyguladığı görüntülere yönelik soruşturma başlatıldığını ve bu kapsamda şiddet uygulayan yurt görevlisinin gözaltına alındığını duyurdu.

Dayakçı görevli gözaltına alındı
Öğrencilere yönelik şiddetin kınandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan; Esenler İlçemizdeki özel bir erkek öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisi, başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır."

Asla kabul edilemez, esefle kınıyoruz
"İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlatılmıştır. Öğrencilerimize yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez, esefle kınıyoruz."

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