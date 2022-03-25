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Prof. Dr. Poyraz Gürson: Putin olsam küçük bir NATO ülkesine nükleer füze gönderirim

Prof. Dr. Poyraz Gürson, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın tartışıldığı bir televizyon programında yaptığı yorumla izleyenleri hayrete düşürdü.

Emekli subay Prof. Dr. Poyraz Gürson'un Haber Global canlı yayınında Saynur Tezel'e yaptığı açıklamalar tepkilere neden oldu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline dair değerlendirmede bulunan Gürson, "Vladimir Putin olsam ben küçük yeni bir NATO üyesi ülkeye küçük tonajlı bir tane (nükleer füze) gönderirim" dedi.

Saynur Tezel'in böyle bir girişimin savaşı doğuracağına ilişkin sorusuna ise Gürson, "Öyle bir şey yapamayacaklarını da görürüz" cevabını verdi.

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