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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile pilotlar arasında dikkat çeken diyalog! Daha iyi olmaz mıydı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yaptığı Tokat Havalimanı'na iniş yapan THY uçağının kokpitinden bir video paylaştı. Videoda Erdoğan ile pilotlar arasındaki diyalog dikkat çekti...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Tokat’ta yapımı tamamlanan Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, açılışını yaptığı Tokat Havalimanı’na iniş yapan uçağın kokpitinden bir video paylaştı.

Pistin uzunluğu 3 kilometrenin üzerinde olsa...
Yeni açılışı yapılan piste inen uçaktaki pilotlara pistin uzunluğunu soran Erdoğan, 2 bin 700 metre cevabını aldıktan sonra “Aslında 3’ün üzerinde olsaydı daha isabetli olmaz mıydı?” diye sordu.

İniş kalkılara uygun
Atatürk Havalimanı’ndan örnek veren pilotlar ise Erdoğan’a pistin uçakların iniş kalkışına uygun olduğu yanıtını verdiler. Erdoğan paylaştığı videoya şu notu düştü;

Bugün resmî açılışını gerçekleştirdiğimiz, şehrimizin geleceğinin sembollerinden biri olarak gördüğümüz yeni Tokat Havalimanı'nın Tokatlı vatandaşlarımıza, milletimize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

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